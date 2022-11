Carlos Soler brilla con el PSG antes del Mundial

Carlos Soler fue la estrella del PSG en la victoria del conjunto parisino ante el Auxerre (5-0) en el último partido antes del parón por el Mundial. El centrocampista, que está en la lista de Luis Enrique para Qatar, anotó un tanto y repartió una asistencia en un espléndido partido.

Mbappé fue el encargado de encarrilar el partido a los diez primeros minutos en una primera mitad en la que primó la monotonía. El gol de Carlos Soler llegó tras el paso por los vestuarios cuando remató de cabeza un centro de Nuno Mendes.

Carlos Soler’s Goal 🇪🇸⚽️

What an assist by Nuno.. 🇵🇹💎pic.twitter.com/MTn69umHht

— PSG Report (@PSG_Report) November 13, 2022