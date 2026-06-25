El caos del Mundial con el nuevo formato: Corea, Bosnia y Escocia esperarán tres días para saber si se clasifican

El nuevo formato del Mundial, en el que pasan ocho de las mejores terceras clasificadas, deja situaciones raras. Hay selecciones que tendrán que esperar hasta tres días para saber si avanzan de ronda en el torneo. Son aquellas que quedan en tercer lugar de su grupo y tienen que esperar a que acaben todos los grupos (son 12 en total) para saber si se clasifican para dieciseisavos.

Eso es lo que les ocurre ya a Corea del Sur, Bosnia-Herzegovina y Escocia, selecciones que han quedado en tercer lugar de los grupos A, B y C y que ahora tendrán que esperar tres días para saber si avanzan de ronda. Esto supone un problema real. Tendrán que estar tres días en sus lugares de concentración sin saber si seguirán en el Mundial o si finalmente quedarán eliminadas. Y en el caso de seguir, sin conocer su rival hasta el último día.

Son cosas de este Mundial y su nuevo formato. Pasará también con los terceros clasificados que juegan este jueves, los del E, D y F. En su caso, la espera será de dos días. El sábado (en España, la madrugada del sábado al domingo) se acabarán todos los grupos y, una vez finalizada esta primera fase de grupos, se sabrá cuáles son los ocho mejores terceros que se clasifican.

Así, Corea del Sur, Bosnia-Herzegovina y Escocia tienen que esperar ¡tres días! para saber si avanzan de ronda. Si finalmente hay después mejores equipos que ellos que hayan quedado en tercer lugar, se irán a casa tras haber estado tres días esperando. Y si continúan, hasta ese tercer día de espera no sabrán cuál es su rival en la ronda de dieciseisavos. Por lo que, en la práctica, son tres días de entrenamientos y concentración, pero en los que no puedes preparar tu eliminatoria de forma real porque no sabes quién será tu contrincante en la siguiente ronda.

Tras el final de la primera fase en los grupos A, B y C, Corea del Sur tiene tres puntos (y -1 en la diferencia de goles, que es muy importante para esto), Bosnia-Herzegovina cuatro puntos (-1) y Escocia tres puntos (-3). Con cuatro puntos parece claro que se estará en dieciseisavos, pero no es 100% seguro. Pero Bosnia, por ejemplo, sí sabe que al 99% está en la siguiente ronda, pero no sabrá rival hasta dentro de tres días.

Escocia, con tres puntos y un -3 en diferencia de goles, estará al límite. Es más posible que se quede fuera, pero también hay opciones de que se meta en la siguiente ronda. Igual le ocurre a Corea del Sur, que con los mismos puntos que los escoceses, supera a los británicos porque ellos tienen -1 en la diferencia. Pero ambos tendrán que esperar tres días para saber si finalmente pasan de ronda, tres días de espera e incógnitas en sus lugares de concentración que con el formato clásico del Mundial (32 selecciones y ocho grupos) no pasaba.