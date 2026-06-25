Te contamos la fecha, los horarios y el canal de televisión para ver en directo el GP de Holanda del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Holanda es la décima jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se correrá en el Circuito de Assen Marco Bezzecchi es el actual líder de la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 no descansa y ahora los pilotos tendrán que ponerse el mono de nuevo para disputar este GP de Holanda. Marco Bezzecchi sigue liderando la clasificación de pilotos con 180 puntos, pero Jorge Martín es segundo a ocho unidades del italiano. El podio lo completaría en estos momentos Di Giannantonio, pero Marc Márquez es cuarto y está a 17 puntos de arrebatarle la tercera plaza. Te contamos la fecha, el horario y cómo ver por televisión todo lo que ocurra en el Circuito de Assen.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Holanda: todos los horarios por días

Viernes 26 de junio

El GP de Holanda del Mundial de MotoGP 2026 arranca este viernes 26 de junio con un día que los pilotos destinarán a las prácticas y sesiones de entrenamientos libres para familiarizarse con el Circuito de Assen. Ahí, los Pedro Acosta, Marc Márquez y compañía buscarán coger buenas sensaciones para afrontar el resto del fin de semana de la mejor manera.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 27 de junio

El sábado 27 de junio se presenta como un día bastante emocionante en el GP de Holanda, ya que después de las últimas prácticas llegará la clasificación y también la carrera al sprint, donde Álex Márquez, Raúl Fernández y el resto de pilotos españoles que participan en el Circuito de Assen quieren llevarse los primeros puntos del Mundial de MotoGP 2026 de este fin de semana.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Holanda – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 28 de junio

Finalmente, el domingo 28 de junio está reservado para la carrera de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. La categoría reina acogerá el GP de Holanda en el Circuito de Assen a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos van a tener que dar un total de 26 vueltas al trazado.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Holanda – 14:00 horas. 26 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Holanda de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que vaya ocurriendo en el Mundial de MotoGP 2026. Esto se traduce en que los entrenamientos, la clasificación, la carrera al sprint y el GP de Holanda se va a poder ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Eso sí, este operador es de pago y hay que estar suscrito, por lo que lo que ocurra este fin de semana en el Circuito de Assen no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados a este frenético deporte que siguen el Mundial de MotoGP 2026 y los seguidores de los diferentes pilotos españoles también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Holanda a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar desde las tiendas en diferentes dispositivos, como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que destacar que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para que no se pierdan nada de lo que suceda en el Circuito de Assen accediendo a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo a lo largo de este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026, donde nos fijaremos en los pilotos españoles que participan en el GP de Holanda. Publicaremos la crónica de las diferentes pruebas y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Circuito de Assen.

Dónde escuchar por radio el GP de Holanda de MotoGP

Por otro lado, todos aquellos amantes de la velocidad y de la adrenalina que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming esta prueba del Mundial de MotoGP 2026 deben saber que van a poder escuchar por radio gratis lo que ocurra en el Circuito de Assen. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el GP de Holanda para narrar lo que esté ocurriendo allí.

Circuito del GP de Holanda de MotoGP

El Circuito de Assen, ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se desarrollará el GP de Holanda, que es la décima jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este recinto deportivo tiene una longitud de 4,54 kilómetros y el ancho de pista es de 14 metros. La recta más larga consta de 487 metros y en total tiene 12 curvas de derecha y 6 de izquierda. La vuelta más rápida en carrera la firmó Pecco Bagnaia en 2024 cuando paró el cronómetro en 1:31:866.