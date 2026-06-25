El PSOE de Sánchez se debate entre «tolerar» las cosas del «abuelo» Felipe González o acusarle ya de «traidor»

Las palabras del expresidente Felipe González, pidiendo la dimisión o la inmediata convocatoria de elecciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han levantado ampollas en la familia socialista y, en especial, entre aquellos que ostentan cargo público en la actualidad. Mientras algunos de los consultados por OKDIARIO marcan distancias con González, aunque manifiestan su «respeto» por el octogenario líder socialista, otros se manifiestan abiertamente contrarios a las tesis y las exigencias del ex presidente y califican de «traición» al PSOE sus reiterados ataques a Sánchez y al Ejecutivo actual.

Varias de las fuentes consultadas señalan a González como un miembro de la familia, un «abuelo», al que se quiere y se respeta, aunque «no compartamos muchas de las cosas que dice y mucho menos cómo las dice». Sin embargo, otra parte, mucho más agresiva y menos dispuesta a despachar con «indulgencia» las palabras de Felipe González, considera que sus palabras, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, horas antes de que Pedro Sánchez compareciese ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones de los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a miembros de su familia, suponen una «traición en toda regla» que «él nunca tuvo que soportar cuando era secretario general y presidente del Gobierno».

Un nutrido grupo de cargos públicos añade, además, que «Felipe nunca tuvo y probablemente no hubiera consentido ataques tan graves a su figura», pero apuntan al mismo tiempo que «sus críticas se repiten tanto que ya no nos hacen daño». Lo dicen, sin embargo, con aparente resquemor hacia el ex presidente.

Otro de los consultados, cargo público que solamente se atreve a practicar la autocrítica en voz baja, explica que «probablemente, Felipe es el único al que se tolera en este partido decir estas cosas» y añade que «aunque esta práctica se acentúa mucho más desde que Sánchez es presidente del Gobierno, en el PSOE siempre se ha considerado alta traición criticar con dureza al líder mientras sea presidente del Gobierno».

Continúa esta misma fuente dando vueltas al mencionado argumento y lo aplica a Sánchez, para aventurar que «cuando Sánchez salga del Gobierno se considerará abierta la veda, pero hasta entonces… no hay nada que hacer». Precisamente, él confiesa ser uno de los que dirá, tras la salida de Sánchez del Ejecutivo, «todo lo que tengo que decir, que es mucho, aunque trataré de hacer una crítica constructiva».

«Felipe es de derechas»

Tras la última comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados, los socialistas tienen claro que su líder no está por la labor de convocar elecciones, ni de salir del Gobierno por ahora. Los más fervorosos sanchistas, por tanto, aseguran que Felipe González «sabe perfectamente que no va a haber adelanto electoral, pero él sigue atacando al presidente, aunque lo único que está consiguiendo es cabrear a buena parte de la militancia, que se aleja de él y de su figura histórica».

Dentro de las filas socialistas parece una constante: a más edad, mayor es el respeto que se le pretende guardar a Felipe González, a pesar de las diferencias ideológicas que se intenten marcar con el expresidente. Las peores críticas para González dentro de la parroquia socialista provienen, con algunas excepciones, de los dirigentes y cargos del PSOE más jóvenes. En este colectivo hay quienes, incluso, le acusan de estar «haciendo el juego a la derecha» porque, según añade alguno de los más osados, «Felipe es de derechas».