Achraf, tras confirmarse que será juzgado por violación: «Vivo un momento muy bueno a nivel personal»

Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos y una de las grandes estrellas del fútbol europeo de clubes, ha hablado por primera vez tras confirmarse que será juzgado por violación. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que Achraf, nacido en España, será juzgado por una supuesta violación a una mujer en febrero de 2023 en su domicilio.

«Estoy viviendo un momento muy bueno a nivel personal y a nivel profesional», dijo Achraf tras la victoria de Marruecos ante Haití en el último partido de la fase de grupos del Mundial. La selección africana se ha clasificado para dieciseisavos del torneo como segunda de su grupo y se medirá en esa ronda al primero del grupo F, que previsiblemente será Holanda.

Así, Achraf habla por primera vez de su estado personal tras ese golpe judicial de la pasada semana. Achraf recurrió la decisión judicial de ser juzgado por violación, pero el citado tribunal reafirmó la postura de llevar al jugador del PSG al banquillo. El marroquí está acusado desde febrero de 2023 y la Fiscalía francesa pide 15 años de cárcel, cuando una joven lo denunció asegurando que el futbolista la había violado.

Capitán de Marruecos, y figura clave en esa selección, Achraf está actualmente en el Mundial. Desde allí ha asegurado estar viviendo un momento «muy bueno» tanto en el plano profesional como en el personal. «Me encuentro muy bien, tengo gente muy buena a mi alrededor que me ayuda a estar concentrado en lo más importante», añadió Hakimi en zona mixta tras esa victoria de Marruecos ante Haití.

Cabe recordar que sobre estos hechos de los que se le acusa, Achraf siempre los ha negado, ha asegurado que son acusaciones injustas y que es inocente. Hace unos meses, el internacional marroquí explicó que «se está contando una historia que no es la mía a costa de mi familia, mi vida y, sobre todo, la verdad».