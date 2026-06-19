El Tribunal de Francia desestima el recurso de Achraf Hakimi y será juzgado por violación

Achraf Hakimi será juzgado por violación. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles (Yvelines), según un comunicado que emitió este viernes, al futbolista marroquí y se sentará en el banquillo ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine. El jugador del PSG está acusado desde febrero de 2023 y la Fiscalía francesa pide 15 años de cárcel, cuando una joven lo denunció asegurando que el futbolista la había violado.

Aunque actualmente está jugando el Mundial con Marruecos, este nuevo revés supone un duro golpe contra Hakimi. Antes de jugar la final de Champions y viajar a Estados Unidos, el defensa compareció personalmente ante el Tribunal de Versalles el 22 de mayo para pedir el sobreseimiento de la causa después de que el juez de instrucción ordenara su juicio el pasado 24 de febrero.

Sin embargo, la defensa presentada por la abogada de Achraf no convenció a los jueces para archivar el caso. «La multitud de elementos exculpatorios revelados por la investigación y la pesquisa judicial habrían dado lugar, en cualquier otro caso, al sobreseimiento», explicó su abogada.

Aunque insiste en que llegarán al juicio con el convencimiento de su inocencia: «La defensa de Achraf Hakimi lamenta que no se hayan abordado las consecuencias de las contradicciones y mentiras de la parte civil, su ocultamiento a las autoridades judiciales, su obstrucción a la verdad e incluso sus evaluaciones psicológicas que confirman su ambivalencia y falta de claridad respecto a los hechos que denunció. El Sr. Achraf Hakimi espera con impaciencia su juicio para poder hablar públicamente sobre la falsa acusación en su contra», dijo su representante legal.

Achraf Hakimi vuelve a defenderse de ser acusado de violación

Poco después de conocerse la resolución, Achraf Hakimi respondió en redes sociales para expresar que llegará hasta el final para destapar la verdad: «El sistema judicial me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras famoso, nunca habría habido un caso’. Decidí guardar silencio durante años. Creía que mantener mi dignidad, ser paciente y confiar en el sistema judicial permitiría que se tomaran las decisiones correctas».»Hoy, se está contando una historia que no es la mía a costa de mi familia, mi vida y, sobre todo, la verdad. A veces siento que me he convertido en un blanco fácil. He estado esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con ansias. Por fin podré hablar», expresó Hakimi en su perfil de X.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. » J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

El caso ocurrió el pasado. 25 de febrero de 2023, cuando una mujer acudió a una comisaría en Val de Marne y denunció que había sido violada por Hakimi la noche anterior, pero que no quería presentar denuncia. Sin embargo, la fiscalía de Nanterre decidió abrir una investigación.

Según la investigación, ambos se conocieron un mes antes en redes sociales. Aunque la joven rechazó varias invitaciones en lugares públicos, finalmente accedió a tener una cita en su casa. Aunque estuvieron solo una hora, la mujer asegura que el Hakimi intentó agredirla. Tal y como relata, el marroquí intentó besarla antes de tocar sus zonas íntimas a pesar de contar con su negativa. «Se comportó como un animal, parecía desesperado por tener sexo», confesó la víctima.

En enero de 2025, el futbolista rompió su silencio para defender su inocencia: «Sé que esta acusación es falsa. Me siento tranquilo y estoy centrado en lo que vendrá. Dejo esto en manos de mis abogados y el sistema judicial», expresó alegando que el fin es extorsionarlo.