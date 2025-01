Achraf Hakimi no suele hablar de su vida privada. Sin embargo, durante los últimos meses ha protagonizado infinidad de noticias en medios de comunicación debido a su separación de Hiba Abouk y también a algo mucho más desagradable, una denuncia por violación. El lateral del PSG nunca se había pronunciado públicamente sobre ninguno de esos dos asuntos, y ahora ha decidido romper su silencio en una entrevista concedida al canal de YouTube de Anas Bukhash.

En cuanto la investigación por esa denuncia, el futbolista señala que todo está en manos de la justicia: «La verdad es que, cuando tenemos éxito y las cosas van bien, nos convertimos en un blanco fácil para determinadas personas. No puedes confiar en mucha gente que te rodea. Cuando pusimos este asunto en manos de la justicia, vimos que era solo una forma de chantajearme (…) Todo esto se resolverá pronto, toda la verdad saldrá a la luz y podremos hablar más sobre ello (…) He aprendido a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado».

🇲🇦 Achraf Hakimi: “Since my divorce, I have learned to love myself more and take care of myself. It has taught me a lot, made me stronger, and today, I know how to manage a relationship.”

“I am single, I feel good, I enjoy my time with my family, my children and myself. It is… pic.twitter.com/WgaC7JlXI1

