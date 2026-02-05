Víctor Padilla, educador canino, aclara por qué tu perro hace este gesto: «Es una conducta muy profunda»

A pesar de convivir con ellos a diario, hay determinados comportamientos de nuestros perros que nos siguen sorprendiendo. Uno de ellos es el conocido como «perro agachado» frente a otro en el parque o en la calle. Normalmente, interpretamos esta postura como una invitación a jugar, pero expertos en etología canina advierten de que esta interpretación no siempre es correcta. En realidad, está «preguntando» al otro sobre su temperamento, su disposición y sus límites.

Con las patas delanteras extendidas y el pecho tocando el suelo, esta posición tiene un propósito muy distinto al que creemos: es una señal de que está evaluando al otro perro. Si bien es cierto que es muy similar a la invitación al juego, los expertos recomiendan prestar especial atención al contexto y al lenguaje corporal para comprender su significado. «Si un perro se agacha frente a otro, pero mantiene la cola rígida, orejas hacia atrás o fija la mirada de manera intensa, probablemente no está invitando a jugar. Está evaluando, marcando territorio o estableciendo jerarquías».

¿Por qué el perro hace este gesto?

@olfateandoelmundo Esto es una confusión enorme y muy extendida en el mundo del perro 👀 Ver a un perro agacharse delante de otro NO significa automáticamente “quiere jugar”. 🔎 En muchos casos estamos viendo lo que en etología se llama: 👉 “Assessment Play Bow” Es una postura con forma de juego, pero con una función muy distinta: • El perro está evaluando al otro • Está tanteando la interacción • Está preguntando: “¿Quién eres?, ¿cómo te mueves?, ¿qué energía traes?” 🧠 Es una señal de metacomunicación, no una invitación clara al juego. ⚠️ El problema viene cuando: • Los humanos interpretamos “juego” • Forzamos la interacción • O no intervenimos pensando que “están jugando” …y en realidad uno (o los dos) aún no han decidido nada. 💬 Un perro puede hacer esta postura: ✔️ Para reducir tensión ✔️ Para evaluar ✔️ Para marcar límites suaves ✔️ Para decidir si sigue… o se va 👉 La postura no define la intención. El contexto y el resto de comunicación sí. Aprender a leer esto cambia por completo cómo acompañamos a nuestros perros en sus interacciones 🤍 Si quieres entender mejor el lenguaje canino síguenos!! 👉🏽 @olfateandoelmundo ♬ sonido original – Olfateandoelmundo

La conocida como «postura de evaluación» tiene varios propósitos que nada tienen que ver con el juego ni con la agresividad. La mayoría de perros la utilizan para reducir la tensión cuando se encuentran con otros perros desconocidas y necesitan evaluar su comportamiento. En este contexto, lo peor que podemos hacer es forzar la interacción entre ambos, acercando a nuestra mascota demasiado o ignorando las señales de estrés; este tipo actuaciones puede derivar en peleas.

El objetivo es «leer» la energía del otro y decidir de qué manera responde. Asimismo, mediante esta postura, los perros indican que están atentos a la interacción, pero todavía no han decidido si quieren jugar. Una vez evaluados todos los factores, deciden si desean continuar o retirarse, en función de la respuesta del otro. Por lo tanto, la posición no define la intención por sí misma; para ello, es esencial observar la situación en conjunto.

Señales de estrés

En primer lugar, un perro que muestra un leve encogimiento podría estar experimentando miedo o inseguridad. Esta postura se caracteriza por una ligera bajada de cabeza y el cuerpo ligeramente curvado hacia abajo. Mientras, cuando se encoge de manera más pronunciada, es una señal más intensa de miedo o sumisión. Asimismo, un perro que lame sus labios en ausencia de comida puede estar ansioso o nervioso.

Los etólogos señalan que la hipervigilancia es una señal de alerta que en ningún caso se debe ignorar. Un perro que mira en muchas direcciones de forma exagerada podría estar extremadamente inseguro y alerta a posibles amenazas. Esta conducta puede ser un indicio de que el animal no se siente seguro en su entorno actual. Por otro lado, cuando el perro se aleja de una persona u otro animal puede estar tratando de evitar una situación que le resulta incómoda o amenazante.

«Reconocer estas señales en los perros es el primer paso para ayudarlos a manejar su estrés y ansiedad. Es vital proporcionar un entorno seguro, entender y respetar sus necesidades y buscar asesoramiento profesional cuando sea preciso. La comprensión y el manejo adecuado del estrés canino no solo mejoran la calidad de vida de los perros, sino que también fortalecen el vínculo entre ellos y sus cuidadores», señala INMAB.

Finalmente, los expertos recomiendan observar cuidadosamente las señales de los perros antes de permitir la interacción. Para ello, debemos prestar atención a la posición de todo el cuerpo, no sólo del pecho o las patas delanteras. Por supuesto, es esencial respetar el espacio del animal si muestra signos de incomodidad y vitar forzar el contacto con perros desconocidos. Lo ideal es permitir que los perros se acerquen y se retiren según su propio ritmo.