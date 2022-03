Los perros son mucho más parecidos a los humanos de lo que todos pensamos: también tosen de manera ocasional, por ejemplo porque están resfriados o porque han tragado sin querer un poco de polvo y necesitan expulsarlo. Sin embargo, cuando la tos se convierte en algo recurrente, es importante acudir al veterinario para que le haga un chequeo al animal y determine cuál es la causa.

Tipos de tos

Lo primero y más importante es saber diferenciar los tipos de tos que existen:

Tos irritativa : tal y como su propio nombre indica, se trata de una tos causada por la irritación del aparato respiratorio. Si el origen se encuentra en la tráquea o la laringe, la tos es débil y suele ir acompañada de dolor de garganta.

: tal y como su propio nombre indica, se trata de una tos causada por la irritación del aparato respiratorio. Si el origen se encuentra en la tráquea o la laringe, la tos es débil y suele ir acompañada de dolor de garganta. Tos infecciosa: la tos seca es uno de los principales síntomas de infecciones respiratorios, como la amigdalitis. La tos por neumonía es húmeda y se acompaña de expectoración de flemas y fluidos en los pulmones.

Razones por las que tosen los perros

Los canes tienen un sentido del olfato muy desarrollado, el cual utilizan para explorar el mundo. Esto hace que aspiren todo tipo de sustancias tanto en casa como en el exterior que les causan tos: polvo, ácaros, suciedad… Son sustancias que les pueden provocar carraspeo.

Alice M. Wolf, de la red internacional Veterinary Information Network, explica lo siguiente, según recoge la revista ‘Consumer’: «Estas secreciones nasales y los lamidos de la nariz ayudan al perro a mantener la humedad de su hocico, un mecanismo que les ayuda a capturar muchos olores durante su exploración; pero también explica que sustancias como el polvo acaben dentro de sus fosas nasales».

Otra de las causas que explica la tos en perros es el resfriado. Ellos también pueden resfriarse, sobre todo en los meses de invierno. También existe la posibilidad de que se infecten con algún virus, de ahí que sea tan importante mantener una buena higiene del animal.

Una de las principales dudas es la de cómo saber cuándo hay que llevar al perro al veterinario. Si no existe ninguna razón aparente que cause la tos y ésta se vuelve constante y va acompañada de otros síntomas, como mucosidad o fiebre, es importante que el veterinario chequee al animal ya que algunas afecciones pueden volverse graves si no son tratadas a tiempo.

Y, por último, cabe señalar que la tos en sí misma no se puede prevenir ni evitar ya que es un mecanismo de defensa para eliminar algo que molesta en las vías respiratorias.