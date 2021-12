Si tienes como animal de compañía un perro seguro que en más de una ocasión has advertido un comportamiento inusual en él. Si, por ejemplo, has observado cómo tu perro lame el suelo, te interesará saber cuáles son las razones que le llevan a hacerlo. Se trata de un tipo de lamido muy específico, que los canes hacen de manera obsesiva y continuada.

Es muy probable que comience con un bostezo y derive en espasmos que pueden hacerte pensar que el animal se está ahogando porque tiene algo en la garganta que le impide respirar.

Molestia estomacal

Del mismo modo que los humanos, los perros también pueden sufrir molestias estomacales, por ejemplo cuando están empachados porque han comido demasiado.

En este tipo de casos, es muy haitual que paseen por la casa lamiendo el suelo con un objetivo muy claro: provocarse el vómito.

Déficit nutricional

Para que los canes crezcan sanos y felices, es fundamental que tengan una alimentación equilibrada. Otra de las razones por las que el perro puede lamer el suelo es que le falten minerales.

Olor interesante

Bien es sabido por todos que los canes tienen un olfato muy desarrollado. Mientras que los humanos tenemos cinco millones de receptores olfativos, los perros tienen entre doscientos y trescientos millones, según la raza.

Ansiedad y estrés

Son muchos los canes que sufren ansiedad y estrés por muchísimas circunstancias: la llegada de una nueva mascota a casa, una mudanza, aburrimiento… Lamer el suelo es para ellos una forma de liberar energía.

También existe la posibilidad de que tu perro tenga esta conducta porque sabe que así le prestes atención. Si observas que lame el suelo de manera repetitiva, quizá sea su forma de llamar tu atención.

¿Qué puedes hacer?

Si ves que tu perro lame el suelo compulsivamente, no le regañes porque no lo hace con mala intención. Tienes que respetar sus instintos y su comportamiento, así que no trates de hacerle pensar que está haciendo algo malo.

Lo más importante es que te asegures de que, si el animal lame el suelo, la superficie esté libre de productos químicos que puedan poner en peligro su salud.

Por supuesto, si es algo que no hace de forma ocasional sino repetitiva, debes llevarle al veterinario para que le haga un chequeo.