El hecho de que los perros hagan pis en casa es un problema relativamente común, sobre todo cuando son cachorros. Es importante que, desde el primer momento en el que el animal llega a casa, enseñarle a orinar en la calle. Sin embargo, siempre puede ocurrir un accidente, así que es interesante conocer cuáles son los mejores repelentes para que los perros no hagan pis en casa. Soluciones caseras tan sencillas como efectivas.

Posibles causas

Lo primero y más importante es analizar por qué el perro orina en casa en lugar de hacerlo en la calle. Si no se trata de algo puntual, puede deberse a un problema de salud, como la incontinencia. En este caso, el animal no se da cuenta de que está sucediendo y no tiene control sobre él.

Exactamente igual que ocurre en humanos, a medida que los perros cumplen años también pueden sufrir problemas urinarios. Las formas de demencia o senilidad pueden ocurrir en perros de edad avanzada. Estos canes pueden olvidar su entrenamiento en casa o simplemente olvidar donde están.

A todo esto hay que sumar un posible problema de comportamiento. Algunos perros, especialmente los machos, muestran comportamientos de marcaje. También pueden orinar de manera inapropiada cuando están asustados, ansiosos o estresados.

Repelentes para que los perros no hagan pis en casa

Si tienes un perro como animal de compañía, a continuación te explicamos cuáles son los mejores repelentes que puedes utilizar en casa para que no orine donde no debe. Antes tienes que limpiar la zona con agua, detergente y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Una vez seco, aplica un repelente casero para disuadir al perro de marcar ese lugar.

Especias

Bien es sabido por todos que los perros tienen un sentido del olfato muy desarrollado, y el olor a especias les resulta muy desagradable. Por lo tanto, puedes espolvorear un poco de pimienta negra en polvo donde tu mascota suele orinar para ahuyentarla.

Vinagre y limón

El vinagre y el limón son dos productos que seguro tienes en casa. Para preparar esta solución casera, simplemente debes mezclar medio vaso de vinagre y el jugo de un limón. Rocía sobre la superficie, y el fuerte aroma alejará al perro.

Aceites esenciales

Limpia la superficie donde orina tu perro con aceites esenciales, como el eucalipto y la citronela. Ambos tienen olores fuertes y enmascaran los olores anteriores, por lo que el perro no volverá a orinar allí.