Se insta a todos los dueños de perros a quitar esto de sus casas: puede ser mortal

Los profesionales veterinarios han emitido una advertencia urgente a los propietarios de mascotas sobre un peligro común y a menudo ignorado que reside dentro de muchos hogares: las plantas ornamentales tóxicas. La ingesta de partes de estas especies, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar desde irritación grave hasta consecuencias fatales para perros y gatos.
La preocupación se centra en la curiosidad natural de las mascotas, especialmente cachorros, que a menudo muerden o mordisquean el follaje.
Las plantas más peligrosas que debe evitar
Los veterinarios señalan que existen varias especies de interior y jardín que representan un riesgo significativo para la salud de los perros. Entre las más comunes y venenosas se encuentran:
|Planta
|Parte tóxica y efectos
|Azalea
|Contiene toxinas en todas sus partes. Puede causar vómitos, diarrea, debilidad, colapso y, en casos graves hasta muerte.
|Lirios
|Causan malestar digestivo.
|Flor de Pascua
|Su savia blanca es irritante y puede causar inflamación oral, babero excesivo, vómitos y diarrea.
|Muérdago
|Comúnmente usado en Navidad. Su consumo puede provocar problemas gastrointestinales severos, bradicardia (ritmo cardíaco lento) y dificultad respiratoria.
|Dieffenbachia
|Contiene cristales de oxalato de calcio. Al ser mordida, causa dolor inmediato, hinchazón en la lengua y la garganta, y dificultad para tragar o respirar.
|Filodendro
|Al igual que la Dieffenbachia, contiene oxalatos que provocan una irritación bucal intensa y problemas digestivos.
|Aloe Vera
|Aunque beneficiosa para humanos, la savia de esta planta puede causar irritación gastrointestinal en perros, resultando en diarrea y vómitos.
|Laurel
|Contiene salicilato que, si se ingiere en exceso, puede derivar en vómitos, diarrea y deshidratación.
Recomendaciones esenciales y actuación rápida
Los expertos insisten en que la prevención es la única garantía. Los dueños deben revisar su hogar y retirar o colocar fuera del alcance de sus mascotas cualquier ejemplar de estas especies.
En caso de sospecha de intoxicación:
- No intente inducir el vómito sin indicación profesional, ya que algunas toxinas pueden causar más daño al volver a pasar por el esófago.
- Acuda de inmediato a la clínica veterinaria.
- Si es posible y seguro, lleve una muestra de la planta que ha ingerido el animal. Esto es fundamental para que el veterinario pueda identificar rápidamente el tóxico y aplicar el tratamiento específico con la mayor celeridad posible, aumentando las posibilidades de recuperación.
La toxicidad no es exclusiva de las plantas exóticas; especies de uso común o de jardinería pueden ser extremadamente peligrosas para la salud de las mascotas.