Se insta a todos los dueños de perros a quitar esto de sus casas: puede ser mortal

Los profesionales veterinarios han emitido una advertencia urgente a los propietarios de mascotas sobre un peligro común y a menudo ignorado que reside dentro de muchos hogares: las plantas ornamentales tóxicas. La ingesta de partes de estas especies, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar desde irritación grave hasta consecuencias fatales para perros y gatos.

La preocupación se centra en la curiosidad natural de las mascotas, especialmente cachorros, que a menudo muerden o mordisquean el follaje.

Las plantas más peligrosas que debe evitar

Los veterinarios señalan que existen varias especies de interior y jardín que representan un riesgo significativo para la salud de los perros. Entre las más comunes y venenosas se encuentran:

Planta Parte tóxica y efectos Azalea Contiene toxinas en todas sus partes. Puede causar vómitos, diarrea, debilidad, colapso y, en casos graves hasta muerte. Lirios Causan malestar digestivo. Flor de Pascua Su savia blanca es irritante y puede causar inflamación oral, babero excesivo, vómitos y diarrea. Muérdago Comúnmente usado en Navidad. Su consumo puede provocar problemas gastrointestinales severos, bradicardia (ritmo cardíaco lento) y dificultad respiratoria. Dieffenbachia Contiene cristales de oxalato de calcio. Al ser mordida, causa dolor inmediato, hinchazón en la lengua y la garganta, y dificultad para tragar o respirar. Filodendro Al igual que la Dieffenbachia, contiene oxalatos que provocan una irritación bucal intensa y problemas digestivos. Aloe Vera Aunque beneficiosa para humanos, la savia de esta planta puede causar irritación gastrointestinal en perros, resultando en diarrea y vómitos. Laurel Contiene salicilato que, si se ingiere en exceso, puede derivar en vómitos, diarrea y deshidratación.

Recomendaciones esenciales y actuación rápida

Los expertos insisten en que la prevención es la única garantía. Los dueños deben revisar su hogar y retirar o colocar fuera del alcance de sus mascotas cualquier ejemplar de estas especies.

En caso de sospecha de intoxicación:

No intente inducir el vómito sin indicación profesional, ya que algunas toxinas pueden causar más daño al volver a pasar por el esófago. Acuda de inmediato a la clínica veterinaria. Si es posible y seguro, lleve una muestra de la planta que ha ingerido el animal. Esto es fundamental para que el veterinario pueda identificar rápidamente el tóxico y aplicar el tratamiento específico con la mayor celeridad posible, aumentando las posibilidades de recuperación.

La toxicidad no es exclusiva de las plantas exóticas; especies de uso común o de jardinería pueden ser extremadamente peligrosas para la salud de las mascotas.