Estas 5 cosas hacen extremadamente feliz a tu gato

Aunque a veces se asume que los gatos son animales independientes que no necesitan muchos cuidados ni afecto, la realidad es diferente. Aunque los cuidados básicos son conocidos, hay prácticas adicionales que se deben considerar para garantizar el bienestar de los felinos.

Cazar

Los gatos, por naturaleza, son carnívoros y heredan de sus ancestros salvajes la destreza en la caza. Este comportamiento se refleja en su alimentación, donde la caza y la ingesta de alimentos son aspectos fascinantes. Aunque los gatos domésticos han adoptado el hábito de consumir la comida proporcionada por sus dueños, muchos aún mantienen instintos de cazadores. Este contraste entre su comportamiento natural y su adaptación a la vida doméstica añade un matiz interesante a su alimentación.

El instinto cazador de los gatos se evidencia en sus ancestros salvajes, quienes realizaban varias comidas pequeñas a lo largo del día, especialmente durante el amanecer y el anochecer. A pesar de que los gatos domésticos han ajustado su comportamiento alimentario, realizando aproximadamente 16 comidas pequeñas al día, siguen manteniendo patrones similares a sus contrapartes salvajes.

Alturas

Los gatos sienten una inclinación innata hacia las alturas, y aunque no existe una respuesta única, su comportamiento se vincula principalmente con su instinto primitivo.

Una razón destacada es el deseo de dominar el espacio, una característica innata en los gatos. Su comportamiento dominante se refleja en su percepción de los lugares que habitan como su territorio. La altura también simboliza dominación en el reino animal, una dinámica que los gatos aplican tanto entre ellos como con los humanos.

Otra teoría sugiere que a los gatos les gusta observar desde lugares elevados para tener un control total de su territorio. Este comportamiento se asocia con su curiosidad natural, expresada a menudo al espiar a través de ventanas para vigilar áreas que, aunque no formen parte de su hogar, son parte de su entorno natural.

La seguridad es otro factor crucial relacionado con la preferencia de los gatos por las alturas. Instintivamente, buscar lugares elevados les brinda seguridad, remontándonos a sus raíces como animales salvajes. Permanecer en lugares altos los hace menos accesibles y, por ende, se sienten más seguros.

Caricias

Abrazar a los gatos puede ser una experiencia gratificante si se realiza correctamente, y muchos gatos aprecian el afecto de las personas cercanas a ellos, contrariamente al mito de que son poco amigables. Este contacto afectuoso contribuye a forjar una relación cariñosa entre el gato y su cuidador.

La interacción afectuosa con un gato puede ser delicada. Interpretar las señales del gato es fundamental para evitar tocarlo de manera incorrecta o en áreas que no le gusten. Por ejemplo, cuando un gato se tumba boca arriba y muestra su vientre, no siempre es una invitación para acariciarlo en esa zona. Algunos gatos pueden reaccionar con arañazos o mordiscos, indicando que no desean ser acariciados en ese momento específico.

En cuanto a las áreas preferidas para acariciar a los gatos, la cabeza, la barbilla y el cuello son generalmente sus favoritas. Algunos gatos disfrutan de caricias en la cola, pero otros pueden rechazar este contacto. Es esencial prestar atención a las reacciones del gato y respetar sus preferencias.

Tomar el sol

Los gatos tienen una predilección por el sol, y entender las razones detrás de esta preferencia puede arrojar luz sobre su comportamiento y cómo mejorar su bienestar.

En primer lugar, la comodidad es un factor clave. Los gatos instintivamente vinculan el sol con el bienestar y prefieren el calor al frío. Esta asociación los lleva a buscar lugares soleados para experimentar esa sensación cálida que tanto disfrutan.

La regulación corporal constituye otra razón importante. Aunque los gatos son cazadores naturales y pueden activarse con facilidad, también pueden pasar largos períodos de inactividad. Esta falta de movimiento puede llevar a que sus cuerpos se enfríen, y tomar el sol se convierte en una manera natural de regular su temperatura corporal.

Es esencial tomar precauciones cuando los gatos toman el sol. Aunque disfrutan de esta actividad, la exposición prolongada a los rayos ultravioletas puede provocar quemaduras y otros efectos adversos.

Esconderse en cajas de cartón

Los gatos tienen una afinidad innata por las cajas, y esta preferencia se atribuye a diversas razones, siendo la principal el instinto de buscar espacios cerrados y reducidos. Los gatos, como depredadores, buscan refugios donde puedan esconderse, sentirse seguros y resguardarse del frío, convirtiendo las cajas de cartón en el refugio ideal.

La seguridad que brindan las cajas es evidente, ya que los gatos se sienten cómodos y protegidos en espacios cerrados. Estos lugares les permiten observar su entorno sin ser vistos, reduciendo el estrés y proporcionándoles un escondite seguro en situaciones estresantes.

La curiosidad innata de los gatos también contribuye a su fascinación por las cajas. Al percibir olores diferentes y sentir curiosidad por los nuevos elementos, los gatos se sienten atraídos hacia las cajas, explorándolas y marcándolas con su olor.