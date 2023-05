¿Cuánta comida hay que darle a un perro?

Existe la creencia general de que los perros pueden comer todo lo que desean, pero este es un error que afecta la salud de la mascotas. Independientemente de que la comida sea industrial o casera, siempre es conveniente darle al perro la cantidad adecuada en función de su peso, estado de salud y edad.

La cantidad de comida que debe ingerir el perro



Es imposible determinar una cantidad de comida exacta para todos los canes, ya que esta depende de multitud de factores como la edad, el estilo de vida o la condición física. Sin embargo, hay unas pautas generales que se pueden tomar como referencia.

Hasta los 6 meses de edad, el perro está creciendo y desarrollándose, así que hay que proporcionarle una alimentación que le aporte todos los nutrientes que su organismo necesita. Debe comer aproximadamente un 7% de su peso corporal. A partir de los 10 meses de edad, la cantidad depende fundamentalmente de su tamaño:

Pesa entre 2 y 3 kilos : los perros de raza toy necesitan una cantidad de alimento de entre 50 y 90 gramos al día.

: los perros de raza toy necesitan una cantidad de alimento de entre 50 y 90 gramos al día. Pesa entre 3 y 10 kilos : los canes de raza pequeña deben ingerir entre 90 y 190 gramos de pienso diarios.

: los canes de raza pequeña deben ingerir entre 90 y 190 gramos de pienso diarios. Pesa entre 10 y 20 kilos : en este caso, la cantidad diaria recomendada de pienso es de 190 a 310 gramos.

: en este caso, la cantidad diaria recomendada de pienso es de 190 a 310 gramos. Pesa entre 20 y 40 kilos : la cantidad idónea para perros grandes es de entre 500 y 590 gramos de pienso al día.

: la cantidad idónea para perros grandes es de entre 500 y 590 gramos de pienso al día. Pesa más de 40 kilos: los perros deben comer entre 590 y 900 gramos de pienso todos los días.

Una de las dudas más comunes es cuántas veces hay que darle de comer al día, y esto depende básicamente de la edad: cinco comidas al día hasta las ocho semanas, cuatro comidas al día entre las ocho semanas y los seis meses y tres comidas al día a partir de los seis meses.

Cómo saber si tu perro tiene sobrepeso

Hay que tener especial cuidado con la cantidad de comida que ingiere el perro para evitar problema de salud como el sobrepeso. Este es relativamente fácil de identificar: las costillas no se pueden palpar bajo la capa de grasa o solo haciendo mucha presión, el abdomen no está marcado y la cintura no es visible.

Ahora ya sabes cuánta comida hay que darle al perro según su tamaño y su edad y el número de raciones que debe ingerir al día. Es muy importante que el pienso sea de calidad y cubra sus necesidades nutricionales.