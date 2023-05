Esta es la curiosa razón por la que tu perro ladra a unas personas y no a otras

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro ladra a unas personas y no a otras? Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que, aunque no hablen, los perros tienen su manera de expresar su estado de ánimo y sus emociones. Lo hacen a través del lenguaje corporal y de los ladridos, así que si prestas atención a una serie de señales sabrás lo que quiere decir en cada momento.

Los canes ladran para comunicarse, tanto entre ellos como con los humanos. De esta manera, expresan que están asustado, nerviosos, felices, tristes, etc. También lo hacen para marcar su territorio. Aunque la domesticación de los perros comenzó hace miles de años, no han perdido muchos de sus instintos naturales, entre ellos el de territorialidad. Por lo tanto, cuando sienten que algo o alguien está invadiendo su territorio, ladran a modo de advertencia.

También suelen ladrar cuando están aburridos o frustrados para llamar la atención de sus dueños. Cabe señalar que si se quedan solos durante mucho tiempo, puede que ladren debido a la ansiedad por separación. A esto hay que sumar que, del mismo modo que los humanos nos quejamos cuando nos duele algo, los canes pueden ladrar para expresar dolor.

Razones por las que el perro solo ladra a algunas personas

Ahora que conoces las principales razones por las que ladran los perros, es interesante saber por qué motivo ladran a algunas personas y a otras no. Pues bien, puede deberse a varios factores:

Socialización : la socialización con humanos y animales durante los primeros meses de vida es fundamental para que en la edad adulta sean confiados y seguros. De lo contrario, los canes suelen ladrar cuando llegan visitas al hogar.

: la socialización con humanos y animales durante los primeros meses de vida es fundamental para que en la edad adulta sean confiados y seguros. De lo contrario, los canes suelen ladrar cuando llegan visitas al hogar. Experiencias : en algunos casos, los perros también ladran por experiencias traumáticas del pasado. Si han sido maltratados por alguien, suelen reaccionar ladrando cuando se encuentran con una persona que se parece.

: en algunos casos, los perros también ladran por experiencias traumáticas del pasado. Si han sido maltratados por alguien, suelen reaccionar ladrando cuando se encuentran con una persona que se parece. Comportamiento : los perros pueden reaccionar ante el comportamiento de una persona, según la postura y el tono de voz. Si conciben a alguien como una amenaza, lo más seguro es que reaccionen ladrando para protegerse tanto a sí mismo como a su dueño.

: los perros pueden reaccionar ante el comportamiento de una persona, según la postura y el tono de voz. Si conciben a alguien como una amenaza, lo más seguro es que reaccionen ladrando para protegerse tanto a sí mismo como a su dueño. Olor: el olfato es el sentido más desarrollado de los canes, así que el olor también puede ser un factor relevante en la forma en la que reaccionan ante una persona.

Estos son los factores que explican por qué tu perro ladra solo ante la presencia de algunas personas.