¿Enseñar a los perros a dar abrazos? Mejor que no

Los expertos alertan de los peligros de humanizar a los perros. Quizá creas que es una buena idea enseñarle a tu perro a darte un abrazo para demostrarte todo su amor, pero mejor que no lo hagas. Esta semana, se ha hecho viral en TikTok un vídeo de Brian, un conocido influencer, en el que muestra lo complicado que es lidiar con la muestra de cariño de su perro ahora que ya no es un cachorro.

Las consecuencias de enseñar a los perros a dar abrazos

Para los humanos, un abrazo es un gesto afectuoso, pero los canes no lo interpretan de la misma forma, así que es una práctica nada recomendada en la relación con ellos. Pero, ¿qué es lo que le ha ocurrido a Brian? «Enseñando a mi cachorro a abrazar pensando que nada podía salir mal», dice el texto del vídeo, lo que nos da una idea muy clara de lo que ha ocurrido.

En el vídeo podemos ver al perro cuando era cachorro aprendiendo a dar abrazos. Sin embargo, cuando el animal deja de ser un cachorro y tiene un tamaño considerable, surge el gran problema: aparece de la nada con mucha fuerza, y tira a Brian del impulso.

El influencer no se hace daño, pero no cabe duda de que este comportamiento sí resultaría muy peligroso si, por ejemplo, el perro abrazara con la misma fuerza a un niño pequeño o a un anciano.

Desde el Centro de Etología Aplicada a los Animales de Compañía (COAPE) señalan que deberían evitarse los abrazos con los perros desde el primer momento. Lo más probable e que, al igual que le ocurrió a Brian, cuando el animal es un cachorro este gesto te parezca adorable. Pero ten en cuenta que, una vez se haga adulto, te resultará muy difícil cambiar este comportamiento.

Ahora bien, el hecho de que no sea una buena idea abrazar a los perros no significa que no haya otras formas de darles cariño. Cada can es un mundo, así que dedica el tiempo necesario cada día a conocerlo. Estudia su lenguaje corporal y trata de comprender cuáles son las cosas que le gustan.

Mimarle y quererle no implica permitirle todo. La educación es clave en el desarrollo físico y mental del animal. Dedica diez o quince minutos al día para empezar a enseñarle las órdenes básicas, y mantén una constancia diaria. También puedes dedicar un buen rato a jugar con él.