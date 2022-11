Adiós a este animal: nunca más lo podrás tener en casa como mascota

Todo apunta a que la Ley de Bienestar Animal entrará en vigor antes de que finalice el 2022, la cual prohibirá tener como mascota a ciertos animales que hasta ahora estaban permitidos, como los hámsters. En 2013, el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras especificaba algunas especies prohibidas en los hogares, como cerdos vietnamitas, mapaches o cotorras argentinas, entre otras. Ahora, con la nueva ley, el rango de especies se ha ampliado de forma significativa, e incluso a los hámsters.

Cabe señalar que existe una gran disparidad de criterios en la Unión Europea. Todos los países consideran los animales como seres sintientes, pero cada uno tiene su propio concepto de lo que es una mascota. Por ejemplo, en Bélgica, se acaba de aprobar una Ley de Bienestar Animal similar a la de España, pero los ciervos, las cobayas, los hámsters, los hurones y los conejos siguen estando permitidos.

La nueva normativa justifica que el hecho de que algunos animales, como el caso de los roedores, estén en la lista responde a la certeza que existe de su «carácter invasor o que, en caso de escape y ausencia de control, supongan o puedan suponer un riesgo grave para la conservación de la biodiversidad».

A esto hay que sumar la determinación del artículo 32 de la Ley de Bienestar Animal: «La comercialización de animales de compañía, excepto peces, en tiendas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales. La transmisión, a título oneroso o gratuito, de animales sólo podrá realizarse directamente bien desde la persona responsable de la cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin la intervención de intermediarios, actúen estos a título oneroso o gratuito. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato».

¿Y si tienes un hámster en casa?

Todavía no se ha publicado la lista definitiva de los animales que no se podrán tener como mascota en base a la nueva normativa. Si finalmente los hámsters están incluidos en la misma, significa que ya no se podrán comprar ni adoptar. Pero, ¿y si ya tienes uno en casa como animal de compañía?

Una vez entre en vigor la Ley de Bienestar Animal, la mascota seguirá teniendo la condición de animal de compañía. Ahora bien, si se trata de una mascota ‘prohibida’, deberás ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Por último, es importante destacar que la ley está en constante evolución, ampliando el listado de animales prohibidos como mascota.