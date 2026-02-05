Las víctimas estallan por la entrevista en Miami de un triple asesino al que Zapatero puso en libertad

La aparición del ex militar americano Dahud Hanid Ortiz en una entrevista televisiva en Miami ha desatado una ola de indignación en sus víctimas. El triple asesino de Usera, liberado en un canje de presos en Venezuela gestionado por Estados Unidos y José Luis Rodríguez Zapatero, puede hablar libremente de sus supuestas torturas mientras los presos políticos excarcelados en Venezuela permanecen amordazados por estrictas restricciones.

El ex marine, con ciudadanía estadounidense y venezolana, ha concedido una entrevista a la filial local de Telemundo. La cadena ha promovido el programa en Instagram con el texto «Ex marine torturado y sentenciado en Venezuela. Acusado de asesinato en España. Liberado por Estados Unidos. ¿Víctima o asesino?».

«Me decían en Venezuela: Tú no vas a sobrevivir esto, te vamos a matar, gringo’. Me pasaron los hombros hacia el frente, partiéndome los hombros», expresa Hanid Ortiz en el adelanto del programa.

Estas son las primeras declaraciones públicas del hombre tras formar parte de los diez estadounidenses que Caracas liberó a mediados de julio de 2025. El canje incluyó el retorno a Venezuela de 252 inmigrantes detenidos en El Salvador desde marzo de ese año.

Víctimas exigen justicia

Claudia Consuegra, hermana de una de las personas asesinadas, ha criticado duramente en Instagram las declaraciones del venezolano. «Asesinó a tres personas que ni siquiera conocía en busca de encontrar y matar al amante de su esposa», apunta.

«Una de esas tres personas era mi hermana Elisa Consuegra Gálvez, de 31 años, que solamente salió a trabajar al despacho de abogados como otro día cualquiera, sin saber que ese sería su último día, último día de su vida que decidió este asesino», ha comentado en el adelanto de la entrevista.

Familiares y amigos de las víctimas, Elisa, Maritza y Pepe, han creado una petición en Change.org para exigir justicia. «No vamos a aguantar más que esta persona ande suelta y dando entrevistas haciéndose la víctima por los posibles tratos que haya recibido en su paso por la cárcel en Venezuela», establece la solicitud.

Su libertad en Estados Unidos ha despertado críticas virulentas en España. Hanid Ortiz viajó en junio de 2016 desde Alemania, donde vivía, para acudir al despacho de abogados de Víctor Salas en Madrid para matarlo por celos, al creer que tenía una relación con su mujer.

El abogado no estaba. Hanid Ortiz mató a las tres personas que encontró: dos trabajadoras cubanas y un cliente ecuatoriano. Después prendió fuego y huyó, hasta que lo detuvieron en 2018 en Venezuela, su país de origen, donde lo condenaron en un procedimiento sin garantías en 2024 a 30 años de prisión, el máximo previsto en la legislación local.

Solo ha cumplido seis años de cárcel antes de su liberación en el canje de presos de julio de 2025. Él dice ahora que es inocente y es todo un montaje aunque las pruebas le incriminan como un tapón de una botella que se vende sólo en Alemania, un email de confesión o los posicionamientos del móvil. Considera que por sufrir malos tratos en la cárcel de Venezuela ya justifica su liberación.

Las víctimas confían en que Marcos Rubio, Secretario de Estado de EEUU ponga cordura y consiga apresar al asesino. Consideran que la situación administrativa no está regularizada ya que no hay ningún documento oficial y motivado que le indulte y le permita vivir en libertad y dar entrevistas en Miami.

Presos políticos amordazados

El contraste con la situación de los presos políticos liberados en Venezuela resulta abrumador. Las personas excarceladas el pasado 26 de diciembre de 2025 han salido de distintos centros de detención bajo estrictas medidas cautelares que les prohíbe dar entrevistas o hablar en redes sociales. A algunos también les obligan a seguir en Venezuela.

Los autos de excarcelación detallan estas prohibiciones. «Tienen restricciones», explicó Sergio Contreras, portavoz de la familia de Rocío San Miguel, un abogada defensora de los derechos humanos liberada.

El ministro Ángel Víctor Torres ha atribuido las liberaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores y al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando cinco presos políticos llegaron a Madrid el pasado 10 de enero de 2026, el gobierno español montó una operación para evitar que hablaran con los medios. Los liberados fueron sacados de su avión por la pista del Aeropuerto de Barajas, evitando la salida donde los periodistas les esperaban. Muchos periodistas esperaban la llegada de esos cinco presos políticos. Pero se quedaron con las ganas de poder hablar con ellos.

La paradoja resulta palmaria: mientras un asesino convicto que solo cumplió seis años de una condena de 30 puede hablar libremente en Miami sobre sus supuestas torturas y presentarse como víctima, quienes fueron encarcelados por motivos políticos permanecen silenciados por un régimen que afirma respetar los derechos humanos, con la aquiescencia de quienes en España dicen defenderlos mientras orquestan operaciones de ocultamiento en aeropuertos.