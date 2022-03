Dahud Hanid Ortiz, el acusado del triple crimen de Usera, confesó por mail a su cuñada Svetlana el asesinato de tres personas en Madrid en junio de 2016. Lo hizo mediante una carta en la que decía: «Yo era un hombre bueno, pero Irina cambió esto, ya no sé quien soy (…) hice cosas horribles sin querer».

Hanid continuaba su carta, enviada el 6 de septiembre de 2016, más de dos meses después de haber cometido, supuestamente, el triple crimen de Usera, a su cuñada Svetlana, hermana de su ex mujer Irina Trippel: » (…) créeme, la gente pierde la cabeza, yo lo hice. Dalad no sabe esto, pero finalmente se lo diré, estoy muerto por dentro. Irina me llevó a hacer esto (…) soy malo, perdí la cabeza y dejé de pensar, siento todo esto con todo mi corazón, ya que nadie me va a perdonar jamás lo que ocurrió y espero desaparecer lentamente de vuestras vidas».

Dahud Hanid está siendo juzgado en Venezuela desde el 27 de febrero sorpresivamente, ya que lo normal es que hubiese sido extraditado y juzgado en Madrid, donde presuntamente cometió sus crímenes tras trasladarse desde Alemania expresamente para intentar matar a Víctor Salas, un abogado peruano que vive y reside en España y a quien Dahud consideraba amante de su ex pareja Irina.

Además, según consta en el informe de la fiscalía venezolana al que ha tenido acceso OKDIARIO, el plan para asesinar a Salas incluía una coartada en la que involuntariamente habría participado Aditya Dolontolide, amigo de Hanid: «le pidió ayuda a su amigo para salir de Alemania sin ser descubierto por su esposa, ya que le iba a pagar de la misma manera, es decir, teniendo una relación extramatrimonial» y continúa relatando que «a tal petición Aditya Dolontolide no se opuso y tampoco le causó ninguna sospecha por lo que no le preguntó el porqué le pedía esa colaboración». Según ese plan, incluso el presunto asesino pidió a su amigo que se hiciese pasar por él: «le indicó que el día 22 de junio de 2016 debía asistir haciéndose pasar por él a un restaurante de comida asiática ubicado en Wurzburg, de nombre Dahimy, en el que supuestamente habría comido con Dahud, guardando el ticket de lo pagado en dicho restaurante», pero es que además «ese mismo día debía asistir al gimnasio del cual era socio y que presentara su tarjeta para que quedara asentado que la persona que asistió era Dahud y no Aditya y para terminar de concluir el plan éste le dejo su teléfono celular personal signado con el número (…) para mantenerlo informado de cualquier cuestión que se presentara al número telefónico (…).

Todas estas coartadas no le sirvieron de mucho porque «tras regresar a la ciudad de Wurzburg Dahud conectó con su amigo Aditya y trató de ser visto por esa ciudad, se fue al restaurante de comida asiática para fotografiarse, pero lo que no previó Dahud era que en las fotos que se tomó se ve una herida en un dedo», herida que se hizo el día 22 de junio en el despacho del abogado en Madrid. Finalmente Aditya Dolontolide decidió acudir a la Policía de Wurzburg en Alemania y contar lo que estaba sucediendo, «por lo que las autoridades deciden emitir una comisión rogatoria a la ciudad de Madrid con el fin de determinar la verdad de dicha declaración», según recoge la Fiscalía venezolana.