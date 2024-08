Los vecinos del edificio okupado en El Cañaveral (Madrid) denuncian que la consultora inmobiliaria encargada de la comercialización del bloque okupado, Savills, se lava las manos y les aconseja «no generar conflictos con los okupas». Así lo ha relatado este viernes a OKDIARIO una de las vecinas del inmueble situado en la calle Avenida Miguel Delibes y que está destinado íntegramente a viviendas en alquiler. Los inquilinos han pedido responsabilidades a esta comercializadora pero se sienten desamparados porque la respuesta no ha sido la esperada: «Los okupas son personas que lo que quieren es vivir, no son personas conflictivas. Hay que intentar no generar conflictos con ellos», han argumentado desde Savills, según la versión ofrecida por los vecinos.

Al menos 12 casas, valoradas en casi 300.000 euros, se encuentran okupadas desde hace un par de semanas. Los vecinos se enteraron ayer porque la Policía Nacional tuvo que acudir por un incidente. Los residentes de estas viviendas buscan ahora la manera de poder diferenciarse los unos de los otros para evitar conflictos, es decir, saber quiénes son los que pagan la renta y quiénes están viviendo allí de forma ilegal. Ya están pensando en una medida identificativa como «llevar una goma en la muñeca» para que cuando se crucen por los pasillos, en el ascensor o el portal sepan si son okupas o no.

Los inquilinos insisten es que se sienten muy desprotegidos y que su principal preocupación, a parte de perder su vivienda, es que «hay menores en casa que se quedan solos, mascotas que se pueden escapar o el miedo a posibles hurtos». Por ello, reclaman a Savills que se les reubique en otro edificio cercano o que a los okupas les desalojen del edificio lo antes posible y no tener que esperar seis meses como les informan desde la consultora inmobiliaria, siempre según su versión.

«Los okupas están vulnerando nuestra integridad y confort y no nos merecemos esto porque nosotros pagamos nuestro alquiler religiosamente», añaden los residentes. Además no sólo han okupado viviendas. Los vecinos sospechan que también hayan entrado en los trasteros -que han sido forzados- y temen acceder a ellos por lo que se puedan encontrar dentro.