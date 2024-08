La okupación ha llegado a El Cañaveral, el nuevo barrio de Madrid perteneciente al distrito de Vicálvaro que se encuentra en plena expansión. Al menos 12 casas de una de sus urbanizaciones, valoradas en casi 300.000 euros, se encuentran okupadas desde hace un par de semanas. Los vecinos se enteraron ayer porque la Policía Nacional tuvo que acudir por un incidente.

El edificio se encuentra en la Avenida Miguel Delibes y es íntegro de alquiler. Pertenece a la consultora inmobiliaria Savills y es de muy reciente construcción. Los primeros vecinos accedieron a sus casas alquiladas en el mes de mayo de este año, de ahí que muchas de las viviendas estuvieran vacías y que los okupas aprovecharan su oportunidad.

OKDIARIO ha hablado con los vecinos, que no dan crédito. Se enteraron ayer mismo que 12 de las casas estaban okupadas desde hace un par de semanas. Y se enteraron porque la Policía Nacional acudió al edificio porque se intentó reokupar una vivienda que ya estaba okupada. Es decir, que unos okupas intentaron acceder a una casa donde ya había okupas dentro.

Uno de los vecinos nos muestra su malestar y el miedo que esta situación está creando en la comunidad: «No queremos que haya roces de convivencia porque aquí todos pagamos y los que están aquí no están pagando y no sabemos quiénes son porque no han pasado ningún filtro».

Además, explica que ayer mismo tuvieron «un encontronazo» con uno de los okupas y que otro «bajó a hablar como portavoz de los okupas». Ese portavoz dio una explicación totalmente delirante: «Nos dijo que ellos habían sido estafados porque habían hecho el contrato por Wallapop y que habían pagado un dinero y que los habían estafado».

Los vecinos están indignados con la inmobiliaria. Según denuncian, cuando les hicieron el contrato de alquiler les prometieron seguridad 24 horas y nunca la han tenido. Una empresa de seguridad ha ido esta mañana para instalar alarmas a todas las casas que lo soliciten, pero también creen que eso debería correr por cuenta de la propiedad.

El perfil de los okupas es variado. La mayoría son latinos y españoles.

El Cañaveral

El Cañaveral es uno de los nuevos desarrollos de la Comunidad de Madrid para ampliar la oferta inmobiliaria. Se encuentra en el este de Vicálvaro. Por el norte limita con Coslada y por el sur con Los Ahijones. Por carretera se llega a través de la R-3 o de la M-45. Es una zona muy nueva: se reconoció administrativamente en el año 2017 y se encuentra en plena expansión.

Los primeros vecinos accedieron hace unos 8 años y ya cuentan con unos 15.000 habitantes. Ya representan más del 15% de la población de Vicálvaro. Es un barrio de moda entre los jóvenes porque en un principio era uno de los barrios de obra nueva más asequibles. Algo que ha cambiado completamente. Su popularidad y el incremento del precio de la vivienda ha hecho que pasen de costar una media de 150.000 euros a 310.000.