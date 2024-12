El Supremo da la razón a Ayuso en su negativa a convertir las residencias en centros médicos en pandemia

El Tribunal Supremo confirma que la Comunidad de Madrid actuó correctamente durante el estado de alarma, en relación a las residencias de personas mayores durante el Covid. Los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés solicitaron la medicalización de sus residencias, presentando demandas en tal sentido. El Gobierno regional de Ayuso, defendió que siempre actuó correctamente, prestando la asistencia necesaria, sin que existiera obligación legal de transformar los centro residenciales en centros de asistencia sanitaria, ya que esa asistencia se prestaba mediante las derivaciones a los hospitales de referencia.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ambos recursos, amparando la correcta actuación de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Supremo(TS), que inadmitió el recurso de Alcorcón, pero admitió el de Leganés, confirma ahora la decisión del TSJ, y avala la forma en que actuó la Comunidad de Madrid, afirmando que siempre se respetó la legalidad.

Concretamente, el TS desestima el recurso de Leganés, dando la razón a la Comunidad de Madrid, y subraya que no existía obligación de transformar las residencias en centros de atención sanitaria.

El Ayuntamiento de Leganés afirmó en su día que comunicó a la Comunidad de Madrid la situación extrema de dos residencias, especialmente por la falta de personal sanitario y por la imposibilidad de atención diferenciada de los residentes con Covid-19 por falta de realización de test, y de proteger de la enfermedad a las personas no contagiadas. El Ayuntamiento entendió entonces que era la Comunidad de Madrid la autoridad responsable de la gestión sanitaria y que no estaba atendiendo adecuadamente las necesidades de las residencias.

Sin embargo, en la argumentación, los magistrados señalan que del documento de criterios al que se refiere el Consistorio en su recurso «no se deduce que la comunidad autónoma debiese acometer una actividad prestacional concretada en dotar de medios a los centros de mayores para convertirlos en centros de asistencia médica, pues se limita a fijar criterios orientativos para decidir sobre la derivación hospitalaria».

Los jueces fallan, por tanto, que la Comunidad de Madrid actúo bien en las residencias de mayores Leganés y entiende que las órdenes dictadas por el Gobierno de Pedro Sánchez no eran vinculantes, sino meras directrices.

Denuncias archivadas

Ya son muchas las denuncias que Ayuso ha ganado respecto al tema de las residencias durante el Covid. En el mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación del colectivo Marea de Residencias, donde hay exdiputados de Podemos, por los fallecimientos de ancianos en las residencias durante la pandemia del Covid-19.

En mayo, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó de manera contundente el recurso de apelación interpuesto por familiares de uno de los fallecidos en estos centros durante la pandemia, con la adhesión de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmanere), afín a Más Madrid.

En el mes de junio, el Tribunal Supremo archivó una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por la muerte de 7.291 personas en las residencias de la región durante la pandemia por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación.

En este caso fue presentada por un particular y el Tribunal argumentó que la denuncia no puedía prosperar al estar planteada en unos términos genéricos e indeterminados, y requerirse, en sede penal, «vincular el fallecimiento de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas por la persona denunciada», lo que en la denuncia no se precisa.

A día de hoy, son ya más de una veintena las denuncias archivadas contra Ayuso por las muertes de los mayores durante el Covid en residencias.