La socialista Fuenlabrada gasta 288.000 € en una feria mientras no arregla los socavones de las calles

El Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada ha desembolsado 288.000 euros de dinero público para una fiesta de tres días de duración. El Parque Feria abrirá sus puertas el último fin de semana de junio, los días 27, 28 y 29, con un programa inaugural que incluye actividades, espectáculos y conciertos a cargo de los Gipsy Kings, Rosario Flores y el festival Boombastic.

Para todo ello, el alcalde socialista, Javier Ayala, ha dado casi 300.000 euros mientras invierte lo mínimo en el arreglo de sus aceras y carriles bici. El estado de las calles de la ciudad es «deplorable» tal y como ha denunciado la oposición en infinidad de ocasiones.

Incluso los vecinos del municipio han sufrido los desperfectos de las calles y aceras y en algunos casos han llegado a provocar daños tanto materiales como físicos. Así lo ha denunciado la portavoz de Vox Fuenlabrada, Beatriz López-Roberts, en un vídeo publicado en sus redes sociales. Un joven del barrio de Loranca, tropezó con un socavón que había en la acera provocándole la caída. Javier, como se llama el chico, acabó en el hospital con molestias en la rodilla y en la muñeca. La caída también le provocó daños en la pantalla del móvil, los casos y sus pantalones acabaron rotos.

Tras denunciarlo a la policía, Javier presentó la documentación ante el Ayuntamiento socialista. El equipo de Gobierno, hasta el momento, ha hecho caso omiso a la reclamación legal.

El estado de las calles de Fuenlabrada, cada vez más intransitables, ya fue denunciado por OKDIARIO hace unos meses. Los baches de las carreteras destrozan los vehículos que transitan por ellas. Las pintadas en las paredes de la ciudad no cesan y el equipo municipal de Gobierno tarda meses en limpiarlas.

El estado de los carriles bici también deja mucho que desear y el gobierno socialista de Fuenlabrada sigue sin invertir en la ampliación de la red de este carril para favorecer la movilidad entre barrios.

Tampoco hace conexiones para favorecer la circulación en barrios como centro, parte del Naranjo y Loranca que están cortados por carreteras y a los que no se puede acceder en bici.

Desde Vox han denunciado que el equipo municipal de Gobierno sí tenga casi 300.000 euros para pagar un par de conciertos, pero luego no invierta en lo verdaderamente importante para la ciudad. «Desde el PSOE lo han entendido todo mal. Cuando uno llega a política es para servir, no para servirse. Lo único que vemos es cómo engrosan sus bolsillos, descuidan la ciudad y buscan crear espectáculo para despistar y no centrarse en los problemas reales de los fuenlabreños».