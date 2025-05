Rita Maestre contra los hombres que van al gimnasio: «Lanzan discursos misóginos y de odio»

El nuevo blanco de Más Madrid son los hombres que van al gimnasio. Según la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, hay mucho contenido en redes vinculado al control del cuerpo, a la disciplina, al orden, al fitness, a la inversión, pero también al gimnasio que «de forma más sutil y como menos directa generan y reproducen discursos de odio o misóginos que intentan abordar la ruptura de la masculinidad tradicional».

Así se ha expresado la portavoz en una charla sobre nuevas masculinidades en la que se han abordado temas relacionados con el feminismo, la violencia sexual, la crítica al capitalismo, o la reconstrucción masculina.

En la misma línea y junto a ella, se ha pronunciado el filósofo y sociólogo Lionel S. Delgado. «Las masculinidades reactivas son fundamentalmente neoliberales», ha dicho. «La nueva manosfera es todo este conjunto de espacios que tienen que ver con las mentorías motivacionales, los coaches de gimnasio que aprovechan para introducirte odio político y rabia».

Y añadía, «la manosfera ahora podríamos entenderla como una cultura masiva de producción de contenido masculinizada, victimista y antifeminista que termina aprovechando los intereses que tiene la población masculina en general, (como los gimnasios, invertir, los videojuegos

etcétera) para terminar metiéndote en esta agenda ultraderechista».

El sociólogo cree que en momentos de crisis capitalista surgen los discursos del culto al cuerpo, tratando de controlar «de manera casi neurótica» la importancia de la rutina y la importancia de tener un buen cuerpo porque «un hombre exitoso tiene un buen cuerpo porque eso implica capacidad de autodisciplina, autocontrol.»

«El cuerpo marca la personalidad mientras el éxito marca el cuerpo. Y el éxito se consigue con rutina, y eso es lo que trasmiten las redes sociales», ha criticado Delgado.

Además de hablar del culto al cuerpo, Rita Maestre también ha responsabilizado a «la extrema derecha» del miedo y las inseguridades que en su opinión sufren los hombres jóvenes a día de hoy.

«El hombre es el hombre y la mujer es la mujer, esa es la respuesta de la extrema derecha siempre. Una respuesta que era minoritaria hace unos años y ahora tiene un efecto importante en una gran parte de los jóvenes. Son los movimientos de extrema derecha los que están capitalizando la frustración de muchos hombres jóvenes, el miedo y la incertidumbre que derivan de lo que se esperaba de un hombre», ha dicho la líder en Madrid del partido de la ministra de Sanidad, Mónica García.

«En general, todo viene de la deconstrucción que se ha ido produciendo culturalmente, de los roles tradicionales y las características que desde hace tiempo dábamos por sentado que definían lo que era un hombre», ha dicho la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

Un discurso basado también en la misoginia que practican, en opinión de Más Madrid, los partidos de derechas, pero que, sin embargo, protagonizan diputados de formaciones de izquierdas como es Íñigo Errejón, ex pareja además de Maestre.

Cuando el ex diputado de Sumar fue acusado de un posible delito de agresión sexual, Rita Maestre aseguró no conocer que Errejón era «un misógino, un depredador y un manipulador patológico» y negó ser conocedora de los supuestos abusos sexuales que habría cometido. En este acto, no ha habido mención a Errejón, pero sí han lanzado una indirecta.

«No podemos esperar que no haya machismo en la izquierda, la diferencia tiene que estar en los cauces que creamos para poder conocer y plantear qué hacemos con ello, y así diferenciarnos,» ha dicho el sociólogo Lionel S. Delgado.

«Los movimientos feministas han intentado durante décadas que haya una diferencia que pasa por identificar, reconocer y que la persona se responsabilice e inicie los procesos para reparar en la medida que sea posible». «Ser un hombre feminista no va de no cagarla, va de reconocer cuando la cagamos y poder reparar», justificaba.