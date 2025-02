Mónica García ordena a Sanidad investigar si la «masculinidad hegemónica» provoca enfermedades

Ni las vacunas, ni la falta de trabajadores en los hospitales públicos. La nueva preocupación de Mónica García es: la masculinidad hegemónica. El Ministerio de Sanidad investigará si esta masculinidad está directamente relacionada con el aumento de las enfermedades. En un foro organizado por el propio Ministerio, aseguran que, «la masculinidad hegemónica perjudica seriamente la salud», ya que, promueve la autosuficiencia. De esta forma, desde el organismo de Mónica García aseguran que el abordaje de las masculinidades debería estar presente en la atención primaria.

A lo que el Ministerio de Sanidad se refiere como «masculinidad hegemónica» es la que establece unos parámetros concretos sobre lo que significa «ser hombre» y suele relacionarse con características como la valentía o la fuerza. Así, en el foro Salud, hombres y masculinidad aseguran que los mandatos que impone esta masculinidad hegemónica no sólo impactan en la vida de las mujeres, también en los vínculos y hasta en la salud de los varones: los dictados de cómo ser un hombre fuerte implican resistencia a ir al médico, tener más comportamientos de riesgo y no pedir ayuda para no mostrar debilidad.

Según Sanidad, la calidad de vida de los hombres se ve comprometida por la masculinidad hegemónica y ha llegado la hora de que los sistemas sanitarios analicen esta cuestión como un determinante de la enfermedad, con la vista puesta en promover masculinidades que permitan vivir mejor también a los varones. «No podemos ser solamente taquígrafos del desastre en los efectos de la masculinidad sobre la salud. (…) Como Ministerio de Sanidad tenemos que preguntarnos si la masculinidad es un determinante de la enfermedad o un activo para la salud», ha asegurado en el citado acto el número dos de Mónica García.

Así, entre las cuestiones a abordar, el Ministerio investigará las barreras de los hombres a la hora de buscar ayuda cuando tienen una adicción, ya que aseguran que el género retrasa esa búsqueda, tanto en adicciones como en otras enfermedades, particularmente de salud mental. «La mayoría de los hombres que presentan masculinidad hegemónica tienen más resistencia a la hora de buscar ayuda o de consultar a los profesionales de la salud. (…) Porque para la masculinidad hegemónica la búsqueda de ayuda significa ser débil y los mandatos que transmite son principalmente ser fuertes, ser duros», aseguran.

Además, esta masculinidad ve las conductas de riesgo como un valor y promueve la autosuficiencia, el «yo solo puedo con esto». El fracaso, no cumplir como hombre y proveedor, también aparecen como barreras en su investigación. «La masculinidad hegemónica perjudica seriamente la salud», advierten.

Mónica García y los hombres

En la convocatoria para este acto, la titular de Sanidad advertía del peligro de ser hombre. «Mueren y matan más de forma violenta», aseveraba. No es la primera vez que Mónica García, aborda la el tema de la masculinidad. Recientemente, ha exculpado a su ministerio de haber desatendido a las mujeres en España, a pesar de ostentar las competencias para ello, y ha achacado a las «desigualdades sociales» que ellas tengan peor salud que los hombres. Así lo ha expresado en un documento público en el que justificó la necesidad de poner en marcha una campaña publicitaria sobre «salud y mujer».

Como líder de Más Madrid, Mónica García, anunció que si ganaba las elecciones de la Comunidad de Madrid, crearía un «Instituto de Masculinidades» que trabaje en «un cambio cultural que fomente una visión plural de la masculinidad» y poner en marcha un teléfono para «hombres en crisis» que busque «alternativas no violentas». También en distintos debates públicos ha dejado su impronta, al hacer un juicio a todos los hombres y ha llegado a decir que «quien viola, quien asesina y quien acosa sexualmente son los hombres», una generalización muy poco justa.