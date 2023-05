Reyes Maroto, la candidata que no se vota a sí misma

Aunque su primer eslogan de campaña es el de Reyes de Madrid, Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) ni nació ni vive en Madrid. La alcaldable socialista no se podrá votar a sí misma. La hasta hace muy poco ministra de Industria, Comercio y Turismo tiene sus orígenes en la provincia de Valladolid y reside en Alcorcón, no en la capital que aspira a dirigir tras los comicios del 28 de marzo. A la segunda oportunidad –estuvo a punto de ser candidata en 2019, antes del aterrizaje del ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández–, Maroto busca hacerse con el bastón de mando más por deseo de un Pedro Sánchez que la convenció, que por el suyo propio.

Ministra desde junio de 2018, de las pocas que ha acompañado al presidente desde su llegada al Palacio de La Moncloa, Maroto ha trabajado de forma tranquila, aunque sin pausa, durante todo este tiempo para atraer inversión extrajera a España y apoyar a los empresarios españoles que han querido invertir en el exterior. La candidata socialista ha sido fundamental en los viajes internacionales del jefe del Ejecutivo y una pieza clave en los cambios que asumieron muchas empresas, durante la pandemia, para sustituir sus líneas de fabricación habituales por necesidades específicas para dar respuesta a la pandemia.

Pese a haber sido una de las personas que más seguridad ha dado a Sánchez en la dirección de la tarea encomendada, su nombre ha sonado en varias ocasiones para abandonar el Ejecutivo. Ocurrió en las municipales de 2019, para ser la posible alcaldable y en 2021, cuando el entonces candidato a presidente de la Comunidad y uno de sus principales mentores, Ángel Gabilondo, la presentó como vicepresidenta económica si lograba ganar los comicios y relevar a Isabel Díaz Ayuso. Pese a esa carrera, a día de hoy, sigue siendo una gran desconocida por parte de los electores madrileños.

Unos meses más tarde, Maroto también estaba en todas las quinielas para abandonar el Gobierno en la crisis más amplia ejecutada hasta el momento. Prácticamente todo el mundo daba por hecho que iba a ser relevada tras tres años en el cargo. «La mejor noticia es que no hay noticia», envió por Whatsapp a su equipo de colaboradores, ya tranquila, al saber por boca del presidente que no iba a ser relevada. Le gusta lo que venía haciendo.

Más allá de la política, a la que aterrizó como diputada en la Asamblea de Madrid en el año 2015, Reyes Maroto es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y miembro del Instituto de Estudios de Género de la UC3M. Todo ello además de feminista reconocida y militante desde antes de ocupar un cargo.

Pedro Sánchez, Reyes Maroto y Juan Lobato.

«Es muy trabajadora, disciplinada, seria y comprometida» dicen los que han trabajado con ella. Periodistas que la tratan a menudo destacan de la alcaldable madrileña su capacidad para explicar las cosas «de forma didáctica y entendible». Aunque ella misma, tiempo atrás, reconoció que en su caso las puertas giratorias de la empresa privada a la actividad pública no le había salido a cuenta.

Se ha caracterizado por una campaña errática en la que ha demostrado ser una recién llegada a la política municipal. Ha propuesto ideas que ya están en marcha, ha confundido el número de distritos o aboga por imposibles como convertir la M-30 en un arroyo. Su defensa a ultranza de Sánchez podría pasarle una mala pasada y no superar los escasos 8 ediles que ahora tiene el PSOE. Las encuestas auguran un ascenso hasta los 12 concejales, pero su suma con Más Madrid (Rita Maestre) no sería suficiente para desbancar a la suma de José Luis Martínez-Almeida y Javier Ortega Smith.