Reyes Maroto acusa a un concejal homosexual del PP de beneficiarse de las leyes aprobadas por el PSOE

La exministra de Pedro Sánchez, Reyes Maroto, ha sacado a relucir durante una comisión celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Madrid la orientación sexual del concejal del PP, José Fernández Sánchez. La portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño ha señalado durante su intervención que «la seña de identidad de los gobiernos del PP es el recorte en derechos mientras votan en contra de los avances como el matrimonio igualitario aunque luego se beneficien de ello como ha hecho usted José Fernández Sánchez».

Ante estas palabras de Maroto, el concejal del PP, le ha respondido: «Respeto al poder judicial y acatamiento de sus decisiones y, a título personal, señora Maroto, desde hoy no tendré ninguna relación con usted por la falta de respeto a mi vida personal, que no le corresponde a usted».

Maroto no ha querido retirar ninguna de las palabras pronunciadas en la comisión. «He dicho que el delegado se ha beneficiado de una ley y eso es una verdad. No creo que tenga que retirar que se ha beneficiado de una ley», ha replicado la socialista. La presidenta de la comisión, Paula Gómez-Angulo, ha pedido tras lo sucedido que «se mantenga el respeto institucional y que no haya ninguna alusión a la vida personal de ningún miembro de esta comisión».

Esta mención a la orientación sexual de José Fernández Sánchez, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, le ha valido a Reyes Maroto un aluvión de críticas como que «es muy poco enriquecedor fundamentar los argumentos dialécticos con base a la vida familiar de su contrincante» o «estáis todos cortados por el mismo patrón, siempre atacando en lo personal y os creéis los más liberales,» son algunos de los comentarios que se podían leer en redes sociales.

José Fernández le ha recordado a Maroto que «jamás en los años que llevo en política he utilizado la vida personal de nadie. Usted será mi adversaria pero nunca hablaré de su vida personal», ha asegurado. «En política no vale todo pero el ‘sanchismo’ vale para todo. ¿Usted me ha preguntado a título personal o conforme a lo que aprobaron en el Congreso (del PSOE) de Sevilla, el congreso de los imputados, donde vitorearon a la mujer del presidente del Gobierno, imputada», ha reprochado a Maroto.

La socialista es ya conocida por sus salidas de tono durante sus intervenciones. Como portavoz del PSOE de Madrid ha llegado incluso a llamar «cara de payaso» al alcalde José Luis Martínez Almeida en un pleno. Ocurrió en el mes de octubre y la dirigente socialista se negó a rectificar sus palabras y a pedirle perdón al alcalde de Madrid. «Hasta aquí hemos llegado. Los madrileños se merecen una disculpa por lo que usted ha dicho», afirmó Almeida, visiblemente enfadado desde su escaño y reprochándole a Reyes Maroto sus palabras.