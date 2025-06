La Feria del Libro de Madrid 2025 entra en su penúltimo día con un ambiente más relajado, pero igualmente cargado de literatura y emoción. Este sábado 14 de junio, el Parque del Retiro se convierte, una vez más, en el epicentro cultural de la capital. A diferencia de los días laborales, hoy se respira un aire más pausado y familiar: padres con niños, parejas que pasean entre casetas, grupos de amigos buscando libros que llevarse al verano. Es una jornada ideal para detenerse, hojear sin prisa y hablar con los autores, que continúan dedicando tiempo y firmas a sus lectores.

Aunque el número de firmas previstas para hoy es más reducido que en fechas anteriores, esto también permite disfrutar de encuentros más tranquilos y personales. En esta jornada destacan las casetas del bloque 20C, donde editoriales de Castilla-La Mancha y Castilla y León ofrecen una interesante selección de títulos y autores regionales. Además, figuras como Ricardo Moreno Castillo, Lourdes Tello o Pedro Martín Romo estarán presentes a lo largo del día, aportando calidad y cercanía a la programación de este sábado. La agenda se reparte entre mañana y tarde, con horarios habituales y acceso libre. Si aún no has visitado la feria o buscas una experiencia más sosegada antes del gran cierre del domingo, este sábado puede ser tu momento. Te contamos a continuación quién firma, dónde y a qué hora, para que no te pierdas nada. ¡Toma nota y organiza tu paseo literario!

Quién firma hoy 14 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2025

El sábado se vive con intensidad en el Parque del Retiro, y la Feria del Libro de Madrid entra en sus últimas horas. Hoy, sábado 14 de junio, la cita con los libros se convierte en un plan perfecto para familias, visitantes y curiosos que quieran descubrir nuevas lecturas o acercarse a los autores. Aunque el número de firmas es menor respecto a días anteriores, eso no significa que falte el talento. De hecho, algunos nombres como Ricardo Moreno Castillo o Marina Casado se darán cita hoy en las casetas. Si planeas pasarte por la feria, aquí te contamos quién firma hoy 14 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2025.

Hoy sábado, la feria combina ese ambiente bullicioso del fin de semana con el entusiasmo de los últimos días. La mayoría de las firmas, como avanzamos, se concentran en las casetas del bloque 20C, que agrupa a editoriales de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Si te apetece descubrir autores regionales o nuevas propuestas literarias, este es tu día.

Firmas de la mañana

Paco Santos: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 11:00 a 13:00.

caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 11:00 a 13:00. Javier Asiáin: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 11:00 a 13:00.

caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 11:00 a 13:00. Lourdes Tello: caseta 369 (Editores de Castilla y León), de 12:00 a 14:00.

caseta 369 (Editores de Castilla y León), de 12:00 a 14:00. Miriam Jiménez Lastra: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 13:01 a 15:00.

caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 13:01 a 15:00. Eduardo Cristóbal de Lucas: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 13:01 a 15:00.

Firmas de la tarde

Lourdes Tello: caseta 369 (Editores de Castilla y León), de 17:00 a 19:00.

caseta 369 (Editores de Castilla y León), de 17:00 a 19:00. Jesús Castro Lago: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 17:00 a 19:00.

caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 17:00 a 19:00. Marina Casado: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 17:00 a 18:00.

caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 17:00 a 18:00. África Crespo: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 18:01 a 19:00.

caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 18:01 a 19:00. Ricardo Moreno Castillo: caseta 310 (Fórcola), de 18:00 a 20:00.

caseta 310 (Fórcola), de 18:00 a 20:00. Rafael López Domínguez: caseta 369 (Editores de Castilla y León), de 19:00 a 21:00.

caseta 369 (Editores de Castilla y León), de 19:00 a 21:00. Pedro Martín Romo: caseta 367 (Gremio de Editores de CLM), de 19:01 a 21:00.

Recuerda que el horario de apertura es de 10:30 a 14:00 por la mañana y de 17:00 a 21:00 por la tarde. Aunque este sábado hay menos nombres que en jornadas anteriores, sigue siendo una excelente oportunidad para disfrutar de la feria en un ambiente relajado y descubrir autores que no siempre están en el foco mediático.

El sábado es ideal para perderse entre casetas y dejarse llevar. Aprovecha la mañana para las firmas y la tarde para pasear, tomar algo o asistir a alguna actividad paralela. Lleva agua, protector solar y algo de paciencia: aunque hay menos firmas, el público es numeroso. Y no olvides que el verdadero hallazgo puede estar en ese libro que no buscabas.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

Para que puedas disfrutar de la penúltima jornada de la Feria del libro, se recomienda especialmente el transporte público para evitar problemas de tráfico y aparcamiento cerca del Retiro. Las opciones más cómodas son:

Metro: Retiro (Línea 2): acceso directo al parque. Ibiza (Línea 9): ideal para acercarse por la parte este del Retiro. Príncipe de Vergara (Líneas 2 y 9): buen acceso al norte de la feria. Estación del Arte (Línea 1): útil si vienes de Atocha.

Autobús (EMT): múltiples líneas rodean el Retiro: Calle Menéndez Pelayo: 20, 26, 63, 152, C1, C2. Calle O’Donnell: 2, 10, 28. Puerta de Alcalá: 1, 2, 9, 15, 19, 28, 51, 52, 74, 146. Recoletos: 14, 27; Paseo de Reina Cristina/Atocha: 32.

múltiples líneas rodean el Retiro: Cercanías Renfe: estaciones Atocha y Recoletos, a escasos minutos caminando del Retiro.

Con esta información podrás planificar tu visita con calma, llegar sin contratiempos y aprovechar cada hora en la feria. ¡Disfrútala al máximo ahora que termina!.