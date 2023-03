El PSOE votó en contra de exigir a Sánchez carriles bus especiales en autovías y ahora Lobato los promete

Los socialistas votaron en contra de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la instalación al fin de carriles exclusivos para autobuses y vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) en las vías de entrada a la capital y ahora el líder del PSOE en la Asamblea de Madrid los promete. Tras años de espera en los que el Ministerio de Transporte no da pasos para ejecutar estas necesarias inversiones, el PP llevó al Pleno de Cibeles una moción en este sentido. Sin embargo, el grupo municipal socialista fue el único que se opuso a la hora de votar.

En concreto, el pasado mes de octubre el Pleno del Ayuntamiento de Madrid sacó adelante una propuesta impulsada por el PP para instar al Gobierno de Sánchez a realizar las inversiones necesarias para garantizar la mejora de las infraestructuras viarias en la capital, como los carriles Bus-VAO, entre otros puntos. Votaron a favor PP, Ciudadanos, Vox y Más Madrid, pero el PSOE votó en contra. También se pedía recuperar y ejecutar el Plan Integral de Mejora de Cercanías de Madrid, presentado en 2018 y hoy por hoy abandonado, y a incrementar las partidas destinadas a la renovación de las depuradoras de agua. También hubo mociones similares en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid, en las que también el PSOE se opuso.

Ahora, Juan Lobato en varias publicaciones ha prometido que todas las autopistas de entrada a Madrid tendrán un carril Bus-VAO si él llega a gobernar. Es un planteamiento, a su entender, «justo, lógico, de sostenibilidad ambiental y de mejora de la movilidad» en la región madrileña.

Las críticas no se han hecho esperar. «De hormigón armado. En 4 años el PSOE en Madrid no sólo no ha exigido la ejecución de los Bus-VAO para promover la movilidad sostenible en la ciudad, sino que es el único partido que votó en contra de solicitarlo a Pedro Sánchez», ha criticado el concejal de Medio Ambiente de la capital, Borja Carabante.

En la misma línea se ha expresado David Pérez, consejero de transportes. «Sorprende que Lobato proponga ahora hacer carriles Bus-VAO en carreteras de acceso a Madrid cuando su partido y él han votado en contra de que esto se hiciera». El Gobierno «no hace nada» para impulsar estos carriles, ha insistido. «Creemos que Lobato no está en situación de pedir unos carriles Bus-VAO que su partido dificulta y los únicos que lo ha solicitado son la Comunidad de Madrid y los grupos del PP», ha agregado en una visita al Metro de Madrid.

El consejero ha insistido en su petición al Ministerio de Transportes para que inicie la construcción del carril Bus-VAO en la A-2, el más urgente de todos. En total, 19 kilómetros desde la carretera M-300 entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, para finalizar en el intercambiador de Avenida de América. Es un proyecto que solicitó la Comunidad ya en 2016.

Convenio

Por otra parte, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid firmó el convenio para la construcción de un carril Bus-VAO, en ambos sentidos, en la autovía de Zaragoza (A-2) y, posteriormente, se realizó la transferencia de 1,6 millones de euros para su ejecución. «La Administración General del Estado, que depende del PSOE, suscribió el acuerdo y no ha realizado ninguna actuación en esta vía de entrada a la ciudad», lamentan fuentes municipales.

En la moción en la que el PSOE se opuso a pedir estos carriles para evitar los atascos, el concejal socialista del ramo justificó la posición de su partido. Calificó de «triste costumbre» lo que consideraba «venir al Pleno a pedirle a otros que resuelvan los problemas que el concejal es incapaz de solucionar, y lo hace sin importarle lo más mínimo la verdad, por eso no dudan en mentir una y otra vez». El edil sostenía que «no hay agravio a los madrileños por parte del Gobierno de Pedro Sánchez». A pesar de que Madrid recibirá 1.100 millones menos de lo que recibirá Cataluña y el crecimiento en la inversión territorializada en Madrid es del 4,6% frente al 33% de la media nacional, el PSOE dice que esos datos son «un engaño». «Si quieren inversión en Madrid, díganles a sus compañeros en el Congreso que voten y aprueben estos Presupuestos», lanzó.