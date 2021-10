Las inversiones ferroviarias previstas por el Gobierno de España para la Comunidad de Madrid ascienden a 96 millones de euros en el año en curso. Por el contrario, en Cataluña la inversión en este campo se dispara hasta los 707 millones, es decir, siete veces más. Para 2021, los madrileños reciben del Estado 1.250 millones en total para inversiones, cerca de un 10% del total de inversiones en todas las comunidades. Sin embargo, Madrid supone el 19% de la suma del PIB nacional. Por tanto, la región que lidera Isabel Díaz Ayuso denuncia un trato claramente discriminatorio.

En 2021 cada madrileño recibe de inversión por parte del Estado de 185 euros por persona. Por su parte, a cada catalán le corresponden 262 euros y a cada vasco y valenciano, 232 euros.

Por otra parte, en diciembre de 2020 el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos anunció para la media distancia catalana 6.300 millones de euros de inversión para periodo de 2020 a 2030. Mientras tanto, a Madrid la inversión no llega a este medio de transporte que, según el Gobierno, es el más sostenible y el que más hay que potenciar.

El drama de la falta de inversión del Estado en Madrid se deja notar especialmente en la red de trenes de Cercanías de la región. Las estaciones son las que sufren más desgaste, la puntualidad brilla por su ausencia y la escasez de trenes hace que las aglomeraciones en los andenes sean diarias.

El Gobierno de Mariano Rajoy prometió 5.000 millones en palabras del entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. No obstante, con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa el plan se frenó en seco. Ábalos anunció otros 1.000 millones, pero a día de hoy no hay noticias sobre esas obras del plan de choque.

Un 8% menos

En este contesto, el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha reclamado este jueves por cuarta vez que se convoque la Comisión de Seguimiento de Cercanías ante la ausencia de inversiones del Ejecutivo central en la región. «Hay de nuevo una discriminación presupuestaria porque no se invierte en las infraestructuras de transporte en Madrid. En España la subida es de media mayor al 8% y en Madrid baja un 8%», ha criticado el consejero en la Asamblea de Madrid. El Gobierno central se remite a un plan paralelo al margen del presupuesto que contempla las inversiones. Pero eso a la Comunidad no le vale.

David Pérez ha lamentado, precisamente, que no se haya aplicado el «plan de los 5.000 millones de euros en Cercanías Madrid» que tenía aprobado el PP antes de la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy como presidente de España. El consejero considera que hay necesidad de crear nuevas estaciones, desarrollar ampliaciones de línea y hacer accesible la red de Cercanías, pero el Gobierno dice que no hay «dotación presupuestaria». Pide que el Ejecutivo de PSOE y Podemos «justifique» por qué se invierte en otras regiones y no en Madrid.

David Pérez (PP). (Foto: Comunidad)

El alto cargo del Gobierno regional ha detallado que la Comunidad dedica al año 200 millones de euros en actuaciones en el Metro de Madrid. Sin embargo, la red de Cercanías, que es competencia del Ministerio, está abandonada. Hay obras pendientes que requerirían «poca inversión» como una estación en Pinto que son de extrema necesidad.

Según fuentes de la consejería, «el objetivo de pedir que se reúna la comisión de seguimiento de Cercanías es que el Ministerio explique y desgrane a la Comunidad cuáles son sus planes en materia de inversión en Cercanías en Madrid».