El PP de Madrid entregó alimentos y juguetes a la Fundación Madrina el mismo día en el que el alcalde de la capital y portavoz Nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, acordaba con el Grupo Mixto excluir las ayudas a esta ONG en los Presupuestos de 2022.

Una decisión por la que le han llovido las críticas a Almeida y que él ha justificado en que Vox no ha querido sentarse a negociar las cuentas y, por tanto, no le ha quedado más remedio que llegar a un acuerdo con los ediles afines a la ex alcaldesa Manuela Carmena escindidos de Más Madrid, que fijaron como línea roja retirar la ayudas a esta fundación que, según ellos, «acosa e intimida a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo».

Mientras el alcalde cerraba ese acuerdo este lunes, la secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, y el vicesecretario regional de Organización y consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, participaban en una entrega solidaria de más de 100 kilos alimentos a la parroquia de San Miguel, organizada por el PP de Carabanchel, para repartir al Banco de Alimentos, Cáritas y distintas ONG, entre ellas, la Fundación Madrina.

“Desde el Partido Popular de Madrid nuestros cargos y afiliados han demostrado que siempre estamos con los más necesitados”, explicaba Camíns, coincidiendo en el tiempo con el acuerdo de Almeida, en el que también se incluye nombrar a la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes hija predilecta de Madrid.

Enhorabuena a @nnggCarabanchel, y a su presidenta @beitasaez, por organizar un año más la recogida de alimentos #OperaciónKilo Gracias también a las entidades y voluntarios que un año más estáis dando todo por las personas que más necesidades tienen https://t.co/FhabrQDl0B — Carlos Izquierdo (@carlosizqtorres) December 27, 2021

La Fundación Madrina, que colaboró con más de 2.000 voluntarios con el Ayuntamiento de Madrid para alimentar a las familias más vulnerables en los primeros meses del confinamiento, tiene como misión «asistir y ayudar a la infancia y la mujer, especialmente gestante o madre con hijos menores de 3 años, en situación de riesgo, abandono o violencia, a través de una intervención integral y personalizada como mínimo de 18 meses».

Con más de dos décadas de trayectoria, desde esta ONG han lamentado haberse convertido en «pieza de intercambio» para que los Presupuestos de 2022 en el Ayuntamiento de Madrid salieran adelante bajo exigencia de los concejales carmenistas.

En concreto, la concejal Marta Higueras se jactaba de haber logrado eliminar las subvenciones a la Fundación Madrina que se dedica a «acosar e intimidar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo».

Desde la fundación consideran que Higueras se está cobrando la amenaza que profirió en 2018 cuando aseguró que iba a utilizar «todas las herramientas del Ayuntamiento de Madrid para destruir Fundación Madrina».

«Marta Higueras estuvo en Fundación Madrina en 2017 visitando a las madres que atendemos y acogemos en procesos de formación y empleo, y solo tuvo palabras de elogio. Estas palabras se tornaron amenazas en la Navidad de 2018 cuando denunciamos al Samur Social por presionar a una madre sin techo a abortar sin que ella quisiera hacerlo, madre que se escapó del Samur y la acogimos en los pisos de acogida. Marta Higueras nos llamó a la Fundación indicando que ‘estaba siendo grabada la conversación y que si no retiramos un vídeo denuncia de las redes y nos retractamos, iba a destruir la Fundación con todos los medios que tenía del Ayuntamiento’. Esta conversación pudimos oírla todos los empleados de la fundación ya que la pusimos en altavoz», ha asegurado la fundación en un comunicado.