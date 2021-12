José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha conseguido el voto a favor de los cuatro de concejales afines a Manuela Carmena que rompieron con Más Madrid con concesiones como nombrar a la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes, hija predilecta de la capital.

Por otra parte, otras medidas reivindicadas por los ediles liderados por Marta Higueras son: ayudas directas a las personas titulares de un inmueble de uso residencial con valor inferior a 300.000 euros, no habrá bajada de impuestos lineal en el IBI a los más ricos, reducción del endeudamiento del Ayuntamiento, apoyo a la diversidad LGTBI, eliminación de las subvenciones a las entidades que «acosan» a mujeres en las clínicas de interrupción del embarazo, transporte gratuito en periodos de alta contaminación y días de episodios de alta densidad de tráfico o, entre otros, la cesión del edificio de Paseo del Prado 30 a la Comunidad de Madrid para la construcción de un Centro de Salud y un equipamiento cultural en diálogo con los vecinos del distrito.

También Recupera Madrid ha anunciado el refuerzo de BiciMad con gestión directa desde EMT y suma de nuevos carriles bici, planes de apoyo sociolaboral para menores no acompañados (menas), creación de oficinas de atención e información para la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital, dotación de fondo de emergencia habitacional para aquellas familias que por situación de crisis o pandemia no puedan hacer frente a los gastos de su vivienda, una línea de ayudas para tejados verdes e instalación de renovables, la paralización de la cesión de terrenos de carácter municipal residencial y la puesta en marcha de una solución humanitaria de emergencia energética para la Cañada Real.

En la rueda de prensa para anunciar el acuerdo celebrada este lunes, Almeida ha defendido que la aprobación de los presupuestos ha contado con el espíritu de «los Acuerdos de la Villa» pero sólo se ha encontrado «la mano tendida» del Grupo Mixto y los cuatro concejales de Recupera Madrid. «Es un orgullo liderar un Gobierno que no se cierra a pactar con nadie, podemos negociar con quien haga falta siempre que sea bueno para los madrileños, allí es siempre hacia donde nos dirigimos. No es un Gobierno sectario, nuestro único socio son los madrileños, todos ellos, compartan o no nuestros ideales. Gobernamos para todos», ha expresado.

«Políticas continuistas»

El regidor ha destacado que estamos ante un presupuesto de «políticas continuistas, de incentivos fiscales, de dotar a la Policía Municipal de nuevas unidades integrales…», ha destacado Almeida entre otros puntos. «Madrid así podrá seguir ejerciendo ese liderazgo económico y social para superar la crisis de la pandemia», ha ensalzado.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos) ha celebrado que estamos ante una «buena noticia». «Hemos trabajado mucho, la prórroga presupuestaria era letal. En plena sexta ola no nos podíamos permitir no hacerlo todo para dar a los madrileños unas cuentas, las más equilibradas que se han presentado nunca, nunca se había pagado menos presupuestos», ha declarado.

«El no es no y las gamberradas cotizan al alza. Eso son decisiones totalmente estériles. Eso no da de comer a los vecinos, el no es no impide la construcción de nuevas infraestructuras. Es una manera de ganar votos, política cortoplacista, que no lleva a ninguna parte, pero eso es lo que eligió Vox», ha apuntado la edil naranja.