El PP de Ayuso ahondará en su antagonismo con Sánchez en la carrera electoral: «Somos la antítesis»

El PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, tiene clara su estrategia de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, «dar todas las batallas». En este sentido, la dirección de la formación ha avanzado que no dudará en «confrontar» con el Gobierno de Pedro Sánchez siempre que sea necesario.

«Si para defender los intereses de los madrileños hay que confrontar con el Gobierno de PSOE y Podemos ante sus agresiones, lo haremos. Y si supone también confrontar con los partidos de la izquierda madrileña, que no tiene entre sus prioridades defender a los madrileños, sino al Gobierno de España, ahí también estaremos», defiende el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano.

De esta forma, la formación deja clara cuál va a ser su hoja de ruta hasta los próximos comicios, que no dista de la seguida hasta el momento por la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no ha eludido nunca enfrentarse a Sánchez y a su Ejecutivo cuando ha considerado que lo que estaba haciendo no era lo correcto.

En este sentido, la también presidenta del PP de Madrid ha llevado incluso al Tribunal Constitucional medidas implementadas por Moncloa que ha considerado ilegales como el decreto de ahorro energético o el «impuesto para ricos» y no ha escatimado en advertencias de los peligros que, a su juicio, encarnan las políticas de Sánchez para España.

«Somos la antítesis del sanchismo y Podemos en España», enfatiza Serrano, quien destaca la «seguridad jurídica» que ofrece la Comunidad de Madrid como principal aval de la región para seguir siendo «referente» del conjunto de España.

Para incidir en esta batalla ideológica, la formación está celebrando sus Jornadas Populares en las que está perfilando su postura en diferentes temas como la ecología y el medioambiente, la juventud, la familia, la cultura del esfuerzo y la idiosincrasia de los madrileños. Asimismo, la presidenta madrileña ha reunido este lunes a todos sus consejeros para perfilar la acción de Gobierno de los cinco meses que restan de legislatura. Además, el partido tiene pendiente terminar de designar a los candidatos un buen número de municipios madrileños para las elecciones. Según han señalado desde la dirección, antes de que culmine el mes de enero estarán designados todos los candidatos de los municipios donde el PP está en la oposición.

Por su parte, en los lugares donde el Partido Popular ostenta ahora la alcaldía, la designación de candidatos se demorará más, sobre todo en aquéllos donde los actuales alcaldes no vayan a repetir como elegibles. «Aspiramos a que el Partido Popular de Madrid refuerce un proyecto político que aúne a todos los madrileños en torno a la libertad y la prosperidad», apostilla Serrano.