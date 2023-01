La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne este lunes con sus consejeros en la Residencia Santillana, en el municipio madrileño de Manzanares el Real, para repasar la acción de Gobierno con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo.

Como ya hiciera en anteriores ocasiones, la última el pasado septiembre para arrancar el curso político y detallar el contenido del Debate sobre el Estado de la Región, la también presidenta del PP de Madrid va a dar cuenta de los «proyectos e iniciativas para seguir siendo la región motor económico de España, un modelo de inversión y atracción internacional y con los mejores servicios públicos en sanidad, educación y servicios sociales», han informado fuentes de la Puerta del Sol.

«Como ya explicó la presidenta en el último Consejo de Gobierno del año, el Ejecutivo autonómico comienza 2023 con el 95% del programa electoral puesto ya en marcha, con menos impuestos y medidas como el transporte público gratuito para mayores de 65 años o la rebaja del 50% en el Abono para el resto (se ampliará hasta un 60% a partir de febrero)», agregan.

La presidenta afirmó entonces que su Ejecutivo «no va a fallar a nadie y va a defender los intereses de los madrileños». «El Gobierno recauda más y endeuda a generaciones futuras, pero la Comunidad de Madrid es respetuosa con la Hacienda pública y cuadra sus cuentas en servicio al interés de todos los españoles. Somos el motor económico del país, tenemos los mejores hospitales, impulsamos la mayor operación urbanística del Sur de Europa (Madrid Nuevo Norte)… Tenemos el 95% del programa electoral cumplido. Hemos reducido impuestos, facilitamos el trabajo a todos con la Ley de Mercado Abierto, arrancamos en enero el transporte público gratis para los mayores y 5.500 madres se han beneficiado de las ayudas por la natalidad», señaló.

La presidenta madrileña también destacó los planes para abaratar los alquileres y para facilitar la compra de vivienda para jóvenes. Igualmente, subrayó las seis promociones de vivienda barata en marcha, con precios un 40% más barato en zonas como Valdebebas, Tres Cantos, Alcorcón o, entre otros, Colmenar Viejo. También enfatizó que nunca tanta gente trabaja en la Sanidad pública, 92.000 profesionales en total, 5.000 más que antes de la pandemia.

«A pesar de la difícil coyuntura y los ataques, Madrid tiene un proyecto para todo aquel que quiere vivir en libertad, así lo cuentan los que vivimos aquí. Madrid está de moda, pero eso no sirve de nada si no hay una gestión eficiente, si no se cumple el programa electoral y si no se respeta el Estado de derecho. Por mucho que lancen campañas virulentas contra nosotros, que ataquen nuestra autonomía fiscal, defendemos un modo de crecimiento y de prosperidad», subrayó.