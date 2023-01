Rafa Núñez, el ideólogo de Ayuso: «No sólo somos gestión, también tenemos valores y principios»

Cuando Isabel Díaz Ayuso no era presidenta de la Comunidad de Madrid, ni del PP de Madrid y apenas era conocida en los círculos populares le hizo una promesa a Rafael Núñez: «Cuando sea presidenta, te vendrás conmigo». Dicho y hecho. Ayuso llegó a la Puerta del Sol y llamó a Núñez, con el que había compartido en tantas ocasiones mesa de debate en Intereconomía, donde éste trabajaba, y se lo llevó de asesor. Hoy, con la presidencia del PP de Madrid conquistada, Ayuso ha hecho a este periodista y publicista vinculado a Vox en los inicios de la formación de Santiago Abascal, presidente del comité de estrategia del partido y coordinador de las jornadas sobre familia y natalidad que tendrán lugar el próximo 13 de enero.

OKDIARIO habla con el cerebro que desde Génova 13 quiere llevar a Ayuso a la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo sobre las batallas ideológicas que quiere librar el PP de Madrid de cara a esas elecciones, sobre la importancia de la familia y sobre las virtudes políticas de la presidenta madrileña.

P.- ¿Cuáles son las principales batallas ideológicas que quiere librar el PP de Madrid?

R.- La primera de todas ellas viene casi impuesta por la actualidad y es la crisis institucional que estamos viviendo en la que nos ha metido Sánchez. Hay una crisis institucional gravísima que no se ha producido en los 45 años que llevamos de democracia. Hay una vocación de colonizar las instituciones, ya sea el CNI, ya sea Televisión Española, ya sea Correos, ya sea Indra, ya sea Radio Nacional de España. Y lo más grave de todo, el Poder Judicial. Además, hay magistrados del Tribunal Constitucional que hablan abiertamente de la posibilidad de estudiar un referéndum de secesión. Es decir, estamos viendo cosas que nunca hubiéramos imaginado que íbamos a ver. Yo creo que eso es lo más urgente, lo más grave y lo más importante. Hay que defender la Constitución. Hay que defender el legado de la Transición. Hay que defender la unidad nacional. Y en particular, en el caso de Madrid hay que seguir defendiendo la libertad. Madrid es uno de los valladares con los que se encuentra Sánchez cada vez que pretende imponer su vocación totalitaria. La Constitución, la judicatura, el legado de la Transición, el legado de la reconciliación que supuso la Transición, hay que reivindicar todo eso. Y Madrid, Madrid como capital y Madrid como región. Y Madrid debe seguir siendo ese muro de libertad contra el que se tope Sánchez.

P.- ¿Qué es lo que diferencia a esta nueva dirección del PP de Madrid de la anterior?

R.- No es ningún secreto que el Partido Popular de Madrid ha atravesado una crisis de liderazgo. Hasta hace poco el partido estaba gestionado por una gestora y ahora lo gestiona la presidenta de la Comunidad de Madrid con un equipo reducido como ella siempre quiso. Con sólo cuatro vicesecretarios, un equipo pequeño pero creo que muy polivalente, muy activo, muy guerrero y sobre todo muy desacomplejado.

Desacomplejado, en el sentido de que yo creo que la derecha ha demostrado en Madrid en las elecciones del pasado 4 de mayo de 2021, que el centro derecha podía ser centro derecha y ganar las elecciones, que no tenía que hacerse con el consenso progre para para ganar unas elecciones. El Partido Popular de Madrid, con un discurso muy valiente, con un discurso, como dice la Presidenta, bravo, con un discurso favorable a la libertad, la unidad de España, la convivencia. Ganó y ganó muy bien unas elecciones. Y otro de los mantras que se derrumbaron el 4 de mayo es el que decía que a mayor participación electoral, menos posibilidades tenía la derecha de sacar un buen resultado. Bueno, pues ocurrió exactamente todo lo contrario. Se rompieron todos los pronósticos de participación con más del 70% de participación y la derecha ganó. Y muy bien. De manera que eso nos confirma que estamos en la senda adecuada. Estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista de la gestión. La Comunidad de Madrid ha sido la que mejores datos de empleo ha obtenido, la que tiene los impuestos más bajos de todo el país, la que atrae el 70% de la inversión internacional y la que es, con mucho, la más dinámica de todo el país. Pero es que además de eso, tenemos ideas y vamos a ponerlas en marcha.

P.- ¿Cuál va a ser la estrategia del PP de Madrid para las próximas elecciones?

R.- La estrategia es no traicionar a nuestros votantes y tratar de seguir aglutinando nuevos votantes. Nosotros tenemos la sensación, y a la Presidenta se lo dicen mucho por la calle, de que el votante socialista tradicional, el que votó a Felipe González, está muy desencantado con Sánchez y ese mismo votante se siente seducido y se siente atraído por por Isabel Díaz Ayuso, en particular, y por el PP de Madrid, en general.

El PP de Madrid lleva gobernando 25 años y en este tiempo ha pasado de ser una comunidad, hablando en términos futbolísticos, de la parte media de la tabla, a liderar la economía del país. Nosotros tenemos el tipo de IRPF más bajo para las rentas más bajas. Aquí tenemos las mayores facilidades para montar un negocio, para que la gente prospere. Y eso yo creo que va a tener un reflejo muy claro en los resultados. En el antiguo cinturón rojo de la Comunidad de Madrid, toda esa zona que votaba tradicionalmente socialista. Estoy seguro de que en las próximas elecciones del 28 de mayo el cinturón rojo va a tornar en azul porque, independientemente de las ideas de muchos de los votantes socialistas, no entienden que el partido de Pedro Sánchez esté haciendo lo que está haciendo con los separatistas catalanes. Al margen, como digo, de esas cuestiones ideológicas que les horrorizan, está la cuestión material. Los dineros también importan y mucho. Y saben que la gestión del Partido Popular, en comparación con la gestión municipal de muchos pueblos gobernados por izquierda… el modelo y el contramodelo es muy evidente y estoy seguro que eso se va a ver reflejado en los resultados del 28 de mayo.

P.- ¿Qué cree que tiene Ayuso para seducir a votantes tan diversos?

R.- Yo escribí un artículo para una revista italiana que se hacía esa misma pregunta hace algunos meses. ¿Cuál era el secreto de Ayuso? Y yo creo que se escribirán tesis doctorales y se escribirán libros sobre cuál es el secreto de de Isabel Díaz Ayuso, una persona que hace cuatro años era poco conocida en Madrid y absolutamente desconocida en España. Yo creo que el principal secreto es la honestidad. Es una persona que con la que se podrá estar o no estar de acuerdo, pero sabes que no va a mentir nunca. Lo que dice lo hace y si advierte que lo va a hacer, lo va a hacer. Y si dice que no lo va a hacer, no lo va a hacer, pero no miente. Creo que también es una persona honesta y coherente. Jamás se pondrá el disfraz de postureo que todo lo que hace lo hace porque lo cree. El ejemplo de la pandemia yo creo que es muy palmario. Su política sanitaria y económica tratando de hacer compatible las dos políticas fue inédita en Europa y en el mundo y eso fue porque ella creía y tiene una convicción extraordinariamente fuerte en la libertad.

A ella le obsesiona la libertad y le obsesiona el poder perder esa libertad. Y lleva durante muchos meses advirtiendo que vamos hacia hacia un lugar oscuro donde las libertades pueden verse comprometidas, ya sea la libertad en lenguaje, por la presión de la correción política, ya sea la libertad política. Con todo lo que estamos viendo que está haciendo el presidente del Gobierno, o ya sea la libertad en el sentido de de acabar con la división de poderes. La presidenta es muy empática, es una persona que yo creo que su propuesta electoral, pero también su imagen humana, su calidez, hace que su propuesta política sea extraordinariamente elástica en el sentido de que se pueda votar desde la derecha hasta la socialdemocracia. Y eso es aglutinar muchos votos, porque es una persona que sale de la gente y que habla para la gente. Y los que trabajamos con ella sabemos que muchas veces nos nos corrige papeles y notas y nos advierte que no quiere dejar de hablar como ella hablaba hace algunos años, que es de la manera en la que habla la gente.

P.- ¿Confías en la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo?

R.- Sí, vamos a trabajar para para eso. Mi apuesta es que el 28 de mayo el Partido Popular tendrá 69 o más escaños.

P.- ¿En qué van a consistir las próximas jornadas que va a celebrar el PP de Madrid?

R.- Son jornadas que hemos concebido desde un punto de vista estrictamente ideológico. Hicimos la primera antes de Navidad, que hablaba sobre el cambio climático. Las próximas van a ser el día 13 de enero y serán sobre la familia, la natalidad, la persona en el centro. Las siguientes serán sobre el esfuerzo -algo que reivindicamos muchísimos desde el PP- y luego las últimas que van a ser muy espectaculares y muy llamativas tanto desde el punto de vista periodístico como ideológico.

Con estas jornadas queremos reivindicar que el PP es, además de un partido de gestión -algo que se reconoce también fuera, que el PP baja impuestos y hace que las sociedades en las que gobierna prosperen- un partido político y que, por tanto, hacemos política, tenemos valores y tenemos principios hasta el punto de que en el País Vasco, por ejemplo, hubo mucha gente que murió por una serie de valores y de principios. Y eso es lo que vamos a reivindicar en estas jornadas, los valores y los principios del Partido Popular. Pero no van a ser unas jornadas endogámicas en las que el Partido Popular habla para el Partido Popular. El 90% de los invitados son ajenos al partido y la vocación de esta cita es trascender a la formación, es decir, escuchar a la sociedad y tratar de influir en ella.

P.- ¿Por qué es importante para el PP de Madrid reivindicar la familia y la natalidad?

R.- En realidad son unas jornadas cuyo título es la persona en el centro y se articula en cuatro grandes mesas. Una de ellas tiene que ver con natalidad, otra tiene que ver con familia, otra tiene que ver con la salud mental -que es un problema acuciante y que después de la pandemia estamos viendo que nos preocupa cada vez más- y, por último, una cuarta mesa que se llama generación silver, para mayores de 65 años.

Lo común en todas estas mesas es que la persona, el individuo, está en el centro, es el centro de nuestras políticas. Nosotros no concebimos la política como la gestión del colectivo, sino como la gestión de las personas, una suma de personas que es el colectivo, pero la persona tiene que estar en el centro. Nos inspira el humanismo y nos inspira una defensa cerrada de la familia, porque creemos que es el núcleo de la sociedad, porque creemos que es lo más importante que tienen las personas, porque la familia está siempre en los peores momentos, ya no solo para prestar ayuda de tipo material, sino para prestar ayuda de tipo emocional, sentimental. Es decir, nosotros creemos que, de alguna manera, toda esta epidemia de depresiones, de ansiedades y, por desgracia, también muchos casos de suicidios, tiene que ver con el alejamiento de unas formas de vida que protegían la fragilidad del ser humano. Y esa forma de vida es la familia.

Estamos viendo cómo se ataca a las familias, cómo el concepto de familia numerosa ha quedado erradicado por el Gobierno de España, cómo se está penalizando tener tres o más hijos, cómo algunas versiones extravagantes del feminismo y del ecologismo están atacando de manera constante y permanente la maternidad y la natalidad. Y creemos que hay que reivindicar todo eso porque es en realidad la esencia del ser humano y es lo que nos protege y lo que nos hace estar en el mundo y, en última instancia, lo que nos hace ser felices.

P.- Vox se ha apropiado un poco de estos mensajes ¿esta es una forma de comerles terreno?

R.- Hace mucho tiempo, antes siquiera de que hubiéramos concebido estas jornadas, la presidenta puso en marcha el programa de natalidad más ambicioso de la historia de España. Yo creo que la natalidad siempre ha estado en el ADN del PP, desde sus inicios hace más de 40 años, y el Partido Popular tiene la suficiente personalidad, la suficiente envergadura y, sobre todo, el suficiente músculo social y político como para estar fijándose en lo que hacen los demás. El PP de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tienen su propio discurso, que es genuino y, sobre todo, es original.

P.-¿Nos puede adelantar algún nombre de alguien que vaya a participar en las jornadas?

R.- En la primera mesa que tiene que ver con natalidad vamos a tener demógrafos muy importantes, uno de ellos estoy seguro de que va a dar que hablar. Vamos a tener a Alejandro Macarrón, un demógrafo que lleva advirtiendo del invierno demográfico que se avecina desde hace tiempo. También va a estar Pedro Herrero, que se considera a sí mismo faminazi, en el sentido de que es una persona que viene de la izquierda y, sin embargo, está horrorizada de como la izquierda está abdicando del concepto de familia y es un defensor muy, muy firme de la familia.

En la mesa de salud mental vamos a tener al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dirigiendo la mesa donde van a estar el psiquiatra Celso Arango, que tiene una gran reputación y está advirtiendo del peligro de la epidemia de ansiedad, de depresiones.

P.- ¿Es compatible la defensa de estos valores de la familia con apoyar el aborto?

R.- Es un debate extraordinariamente complejo. Yo creo que la natalidad es fundamental impulsarla, sobre todo en un país como España, que es el segundo con el índice de hijos por mujer más bajo, sólo por detrás de Malta. Yo creo que el aborto es un drama. Es algo que hay que regular, pero el debate del aborto tiene muchas aristas muy sensibles. Había una ley con la que yo creo que había consenso y el PSOE de Pedro Sánchez lo ha roto permitiendo a una niña de 16 años abortar sin consentimiento de sus padres, pero no puede comprar una cajetilla de tabaco. A mí eso me parece de todo punto aberrante.

Yo creo que hay que estar a favor de la vida, que estar a favor de la maternidad, de la paternidad, a favor de la conciliación, a favor de tener niños. Pero no sólo por una cuestión estrictamente económica o material, no sólo para que sus hijos nos paguen las pensiones del futuro, sino por una cuestión también afectiva o sentimental. Necesitamos que los hijos tengan hermanos, tengan primos, tenga tíos, tengas abuelos. Y necesitamos a ese núcleo que protege, ya no sólo para los problemas económicos, sino para la fragilidad sentimental de los seres humanos. No conozco una fórmula de organización social mejor que la familia y quien la tenga que la proponga. Yo sé que algunos sectores de la izquierda más radical hablan de tribus… que cada uno elija.