Ayuso: «En 2023 vamos a ver del Gobierno de Sánchez cosas que nos parecían impensables»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado que en 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez va a hacer cosas «que nos parecían impensables» y ha instado a todos a «luchar por la libertad y por España» desde sus respectivas responsabilidades.

La jefa del Gobierno madrileño ha augurado que Sánchez va a «comprarlo todo» el próximo año para «crear una sociedad subvencionada» con la que «intentar tapar todo lo que está pasando».

Díaz Ayuso ha advertido que el Ejecutivo de PSOE y Podemos está «preparando el terreno» entre «puentes y Navidades, mientras los ciudadanos quieren desconectar después de 3 años muy duros». Además, Díaz Ayuso, que en anteriores ocasiones ha criticado que Sánchez quieres cambiar España «por la puerta de atrás», en esta ocasión ha subrayado que ya lo está haciendo «sin ningún disimulo y a la cara» porque su Gobierno se cree «eterno».

Con todo, en una entrevista con esradio este jueves, Ayuso ha señalado que la gente «está empezando a despertar» porque los escándalos han empezado a «pesar demasiado».

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado que Sánchez no haya dicho nada aún respecto al autogolpe de Estado que este miércoles ha perpetrado el comunista Pedro Castillo en Perú. «Sánchez guarda silencio mientras permite que miembros del Gobierno -Podemos- apoyen a Cristina Fernández de Kirchner», ha manifestado, después de que la vicepresidenta argentina haya sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos por fraude y corrupción.

Sobre lo ocurrido en Perú, Ayuso ha celebrado que «el pueblo peruano ha reaccionado porque lleva pocos años adormecido y narcotizado en manos de la ultraizquierda» algo que, ha lamentado, no ocurre en países como Nicaragua, Venezuela o Cuba.

«Porque estos gobiernos cuando entran en el poder lo que hacen es erosionar, con la estrategia de la carcoma, como nos está ocurriendo a nosotros en España, para que estos gobiernos no tengan límites y no haya dónde recurrir, no haya estado de derecho ni separación de poderes…», ha explicado.

«Si esto hubiera pasado dentro de unos años, la situación hubiera sido distinta», ha lanzado, al tiempo que ha opinado que lo que ocurre en Latinoamérica es parte también «fruto de nuestro abandono del continente americano» donde han «falseado la historia y han creado pueblos oprimidos bajo dictaduras y narcotráfico».

No obstante, ha puntualizado que «ver que hay países y pueblos con tanta dignidad como ha demostrado Perú da mucha esperanza», y ha destacado que «su lucha por la libertad es la nuestra».