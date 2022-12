Tras varias jornadas de largas negociaciones el Gobierno y ERC han llegado a un acuerdo para reformar el delito de malversación. Serán los separatistas los que tomarán la iniciativa, vía enmienda a la modificación legislativa del Código Penal que se tramita en el Congreso, con la seguridad de que los de Pedro Sánchez lo apoyarán. El texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, contradice, no obstante, el compromiso del presidente del Gobierno de no retroceder en la lucha contra la corrupción. Pues con la reforma que plantea ERC, José Antonio Griñán, por ahora, evitaría entrar en prisión.

La enmienda de los independentistas plantea condenas de hasta ocho años de cárcel para malversación con «ánimo de lucro» y de hasta cuatro años cuando no haya enriquecimiento personal. Este último es el caso del ex presidente de la Junta de Andalucía, cuyo ingreso en prisión debería ser inminente, según la orden de la Audiencia Provincial de Sevilla. De momento, sigue en la calle, y todo indica que lo estará durante un tiempo largo. Al ver rebajada su condena puede evitar el ingreso en prisión mientras el Tribunal Constitucional no resuelva su recurso.

La reforma del delito de malversación es una petición de ERC, que junto a otras formaciones independentistas tiene a varios miembros del partido condenados por este tipo penal y otros tantos con causas pendientes, por las acciones que se llevaron a cabo en 2017 para intentar hacer efectiva la independencia de Cataluña. Además de por malversación, los líderes del procés fueron condenados por sedición, delito que el Gobierno ya se ha comprometido a eliminar y por ello el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso un la proposición de ley que se tramita aceleradamente en las Cámaras para que entre en vigor en enero.

Una reforma del delito de malversación como la apuntada por el Gobierno y ERC podría beneficiar a al menos 24 políticos independentistas actualmente investigados, procesados o condenados por este ilícito penal a causa del 1-O, entre ellos, los que fueran presidente y vicepresidente de Cataluña Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.

Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) por malversación y sedición: Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que fueron sentenciados a 12 años tanto de cárcel como de inhabilitación. En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero las de inhabilitación siguen vigentes.

Además de los ya condenados, una reforma de la malversación afectaría a Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del procés, Pablo Llarena, por dicho delito y sedición.

A ellos se suman el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha enviado a juicio, por malversación, prevaricación y desobediencia grave por los preparativos del 1-O.