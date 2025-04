El portavoz de Ayuso al PSOE: «Pregunte a ‘Óscar Paradores’ por las juergas con prostitutas en pandemia»

La portavoz del PSOE, por su parte, ha reprochado la ausencia de Ayuso, que ha vinculado con la declaración de su novio, Alberto González Amador, por un presunto delito de corrupción en los negocios. Por esta citación, aduce Espinar, se ha ido «de vacaciones pagadas por los madrileños» a Ecuador. Ha contrastado este viaje de la mandataria autonómica con el del Sánchez, que está en China por «asuntos de extraordinaria gravedad», en un viaje de «política coordinada con la Unión Europea» para buscar acuerdos para hacer frente a la política arancelaria de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

«No es casualidad que la señora Ayuso se vaya de vacaciones cada vez que su pareja comparezca», ha planteado Espinar, quien ha tachado de «depredador comisionista» y de «sinvergüenza» al novio de la presidenta.

Viaje a China

El portavoz de la Comunidad de Madrid ha asegurado que frente al Ejecutivo central ha situado al regional, un «Gobierno honrado» encabezado por Ayuso, que es la que a «más control se somete de toda España». Ha defendido que solo se ha ausentado a tres plenos, siendo el último este jueves por su viaje a Ecuador. Ha aprovechado para reprochar también el viaje de Pedro Sánchez, a China y el sudeste asiático, donde ha «honrado a un dictador comunista», en referencia a la ofrenda floral al vitenamita Ho Chi Minh.

«(A Ayuso) No la verá a viajar en Falcon, no la verá a viajar 40 veces a República Dominicana, no la verá con narcodictaduras en el aeropuerto de Barajas con maletas que no sabemos, o sí, lo que llevaban, no viajará nunca en el maletero de un coche como el fiel escudero y el socio más fiel del presidente del Gobierno, el señor Puigdemont», ha rematado García Martín.