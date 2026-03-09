El policía en huelga de hambre desde hace 14 días en el Ayuntamiento de Parla es trasladado al hospital

El policía en huelga de hambre desde hace 14 días en el Ayuntamiento de Parla ha sido trasladado en la mañana de este martes al hospital de esta localidad debido a un desmayo. Jorge comenzó la huelga de hambre el pasado 24 de febrero ante la negativa constante del alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, de permitirle la conciliación familiar. Según fuentes médicas consultadas, Jorge presentaba desnutrición y el azúcar muy bajo.

Este agente, con 9 hijos, lleva muchos meses solicitando al Ayuntamiento un horario de trabajo que fuera compatible con su vida privada. Jorge llegó a ofrecer al alcalde hasta 4 opciones diferentes para poder realizar sus funciones fuera del horario de mañana, para que esto le permitiera ayudar a su mujer a llevar a sus hijos al colegio o al médico.

Recursos Humanos rechazó todas ellas y no le dio ninguna alternativa. El Ayuntamiento únicamente le ofreció una hora de flexibilidad horaria, lo que le resulta insuficiente. Ante la falta de una solución efectiva y real, Jorge se vio obligado a acudir en dos ocasiones con dos de sus hijos, de 1 y 2 años, por un breve espacio de tiempo a su centro de trabajo, a la comisaría de Parla. Esta acción llevó al regidor socialista a abrirle un expediente disciplinario por el que se enfrenta a hasta tres meses de suspensión de empleo y sueldo.

Más tarde, Recursos Humanos instó a Jorge a llevar este caso a los juzgados y eso fue lo que hizo. Se encuentra a la espera de juicio, y por el momento la medida cautelar que solicitó ha sido también rechazada.

En medio de toda esta batalla, el Consistorio gobernando por el PSOE, comenzó a analizar los gastos de su familia, llegando a afirmar que «sí tenían dinero para pagar comedor escolar, podrían contratar servicio doméstico». Pero lo cierto es que sus hijos no se quedan en el comedor, sino que comen de tupper en el centro escolar, donde además están becados por obtener buenas notas.

Amenazas por correo

Durante el tiempo que Jorge ha estado en huelga de hambre frente al Ayuntamiento, ha recibido varias amenazas por parte del equipo de Gobierno. Concretamente, el agente recibió un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla advirtiéndole de que, si seguía con la huelga de hambre a las puertas del Consistorio, tendría que atenerse a posibles consecuencias.

«Como le he ordenado con anterioridad, al encontrarse sin permiso en la actitud de huelga de hambre si no se cumplen sus peticiones, le sigo manifestando que de persistir en su actitud se procederá de la forma que se considere legalmente, toda vez que es usted un Policía de este Ayuntamiento, y está realizando actos o conductas que atentan gravemente contra el decoro y/o la dignidad de los funcionarios, contra la imagen del cuerpo y la consideración debida a la Administración Local», dice el correo.

«Con su actitud está desacreditando la función que desempeña la Policía Local, usando además los medios de comunicación. Por lo que se le ordena que desista de su actitud y que sus pretensiones y/o peticiones las lleve a cabo por el conducto reglamentario y no con acciones indecorosas e indignas para la institución policial cuando dispone de otros medios para formalizar sus peticiones», añade.

En su respuesta, el policía ha dejado clara la falta de apoyo por parte del equipo de Gobierno y de empatía ante su situación.

«Quiero dejarle meridianamente claro que usted no tiene potestad ni competencia para prohibirme o autorizarme a realizar una huelga de hambre. Tampoco tiene usted ninguna autoridad para ordenarme renunciar a mis derechos consagrados por la Constitución española, concretamente los de libertad de expresión, libertad de circulación, y derecho de reunión. Dichos derechos, como usted bien sabe, tienen carácter fundamental y, por lo tanto, prioritario cuando colisionan con cualquier otra disposición», señala Jorge en su correo.

«No estoy actuando en condición de policía. Esta huelga de hambre la estoy llevando a cabo durante mi libranza, fuera de mi horario laboral, sin portar ningún elemento o prenda que me pueda relacionar con la función policial, y completamente al margen de mis atribuciones como agente de la autoridad. Forma parte de mi libertad de expresión comunicar abiertamente que soy un «policía en huelga de hambre por la conciliación», puesto que esta es la estricta realidad. Rechazo cualquier otra lectura torticera que usted intente realizar de los hechos», continúa.

«Mi conducta está siendo discreta e intachable. Es más, seguramente le gustará saber que durante mi estancia a las puertas del consistorio estoy teniendo oportunidad de prestar auxilio a numerosos ciudadanos que lo requieren, dándoles indicaciones, ayudando a ancianos a subir y bajar las escaleras, o vigilando las bicicletas y patinetes de quien así me lo pide. Tenga por seguro que estoy dejando bien alto el pabellón del cuerpo de Policía Local de Parla».

Además de este cruce de correos, OKDIARIO ha podido escuchar un audio en el que se escucha al comisario, Eduardo Fernández Tejero, amenazar a Jorge diciéndole que si vuelve a situarse frente a las puertas del Ayuntamiento en huelga de hambre, se le abrirá un expediente disciplinario. «Si quieres que tengamos la fiesta en paz, aquí no vuelvas con ese cartel», dice literalmente el comisario.

Y concluye con una amenaza: «Si al día siguiente te encuentras con un expediente disciplinario, no digas que no te avisé».»