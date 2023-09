Podemos se cuela con una caseta en las fiestas de Vallecas pese a no tener representación municipal

Podemos ha conseguido tener carpa propia en las fiestas populares del distrito madrileño de Villa de Vallecas a pesar de no conseguir representación en las pasadas elecciones municipales del 26M. Como en muchos barrios de la capital, la Junta Municipal organiza fiestas con conciertos, atracciones, barracas y puestos de comida y bebida que regentan asociaciones y los partidos con presencia en el Pleno de Cibeles. Sin embargo, en esta ocasión, tal como ha podido comprobar OKDIARIO, los de Ione Belarra se han hecho con un amplio espacio en el recinto ferial de calle Sierra Gorda.

Fuentes municipales explican que partidos como Más Madrid –líder de la oposición– y Vox han renunciado a tener su puesto en las fiestas vallecanas. Del mismo modo, las asociaciones deportivas, culturales y de otros ámbitos que también suelen montar su bar tampoco han querido participar. Por tanto, se daba la circunstancia de que había espacios libres y los morados no han perdido la oportunidad de poner sus barras, sus mesas y su plancha para asar.

Estas fiestas de distrito en honor a la Virgen de la Torre se alargan del el viernes 8 de septiembre al domingo 17 de septiembre. Se trata de una buena oportunidad para recaudar dinero, ya que la afluencia de personas es masiva. Este mismo sábado el gran incentivo era el concierto del célebre grupo Nena Daconte.

Podemos ha sido el único partido que sin representación en el Ayuntamiento ha puesto su chiringuito. Por otra parte, el Partido Popular y el PSOE también han colocado igualmente sus respectivas carpas. Llama la atención la ausencia del grupo municipal de Rita Maestre (Más Madrid) que hasta el pasado mandato era el partido más votado en la capital y ahora tiene que compartir protagonismo en la oposición con los socialistas liderados por Reyes Maroto.

En el pasado mandato precisamente se desató una importante polémica porque surgió un grupo municipal nuevo en medio de la legislatura. Cuatro ediles de Más Madrid decidieron romper con Maestre y conformar el grupo mixto bajo las siglas de Recupera Madrid. Formaba parte de esa escisión la teniente de alcalde de Manuela Carmena, su mano derecha en aquel entonces, Marta Higueras. En ese contexto, los grupos de oposición y Vox pusieron el grito en el cielo por concesiones del equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a estos ediles que votaron a favor de sus presupuestos. Uno de los puntos de fricción es que este grupo montaba como el resto de partidos su puesto en las fiestas de distrito, lo que les permitía captar una financiación jugosa al margen de la asignación que les llegaba como grupo municipal.

ERE

La situación en Podemos ahora es crítica. Tras los batacazos electorales del 26M y del 23J, los de Ione Belarra han impulsado en tiempo récord un ERE que ha llevado a 74 trabajadores a la calle. Para tratar de sobrevivir en el tiempo y resistir a la pujanza de Sumar, los morados han diseñado un plan de contingencia con el cierre de sedes como adelantó OKDIARIO y ajustes laborales.

En particular, en Madrid sus candidatos Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor no consiguieron sus objetivos y no lograron entrar ni en la Asamblea ni en el Ayuntamiento de Madrid respectivamente. Tras ello, Podemos se queda sin músculo para, dentro de las instituciones, intentar desgastar a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Además, los coordinadores autonómico y municipal Jesús Santos y Luis Nieto también se encuentran muy desdibujados y alejados del núcleo de poder que tiene mando en la sede central de Podemos, en la calle Francisco Villaespesa.