Rita Maestre corrige la web donde presumía de un máster que no tiene tras la denuncia de OKDIARIO

La web de Más Madrid ha sido modificada en las últimas horas para indicar que Rita Maestre, candidata a la Alcaldía de la capital, no tiene el máster en Economía Internacional y Desarrollo que desde 2020 ese portal oficial aseguraba que había completado. Después de la noticia de OKDIARIO, el equipo de la candidata a alcaldesa ha tenido que rectificar para no atribuirse un mérito académico que en realidad no tiene.

Maestre se mostró muy crítica en 2018 cuando estalló la polémica con un máster de Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. «Resulta que a Cifuentes le vino el fraude caído del cielo. Sólo lo añadió a su currículum y presumió de él. En cualquier caso, mintió repetidamente sobre un máster que nunca aprobó. Ella ya dejó la política, ahora queda recuperar el prestigio de la universidad pública», afirmó la rival de José Luis Martínez-Almeida el 28M.

La candidata de Más Madrid encabezó la batalla por la pulcritud en los CV. «Más allá de los procedimientos o las falsificaciones, es evidente que Cristina Cifuentes no desarrolló el máster como el resto de sus compañeros y que ha mentido a Madrid y España. No cabe duda de que debe dimitir, es una cuestión de responsabilidad institucional», lanzó la entonces portavoz del Gobierno municipal de Madrid. Ahora, ella misma en una entrevista ha destapado de forma inconsciente que en la web oficial de Más Madrid durante casi tres años ha atribuido de forma incorrecta un título de posgrado a Maestre.

Cambio

Durante meses y meses se plasmaba: «Nací en Madrid y soy licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Tengo un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo». Ahora dice «Tengo estudios de un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo». Más Madrid usa la fórmula ambigua de «tengo estudios» para dejar caer que esos estudios están incompletos.

Según expuso Maestre el viernes en una entrevista radiofónica, llegaron las elecciones municipales de 2015 y decidió aparcar sus estudios superiores. Pasó a ser portavoz del Gobierno municipal en junio y provocó que no terminara con el itinerario formativo de ese máster. La programación lectiva incluía que en ese cuatrimestre tenía que terminar las prácticas y el trabajo de fin de máster. Sin embargo, a Maestre no le dio tiempo.

En la web institucional del Ayuntamiento refleja también el máster. En todo caso, apunta la fecha de inicio del posgrado, pero no la de finalización para dar a entender que nunca lo concluyó.

En la radio, Maestre aclaró: «Voy a hacer una puntualización biográfica. Yo comienzo estudios de posgrado, pero no terminé ese posgrado porque antes de eso llegaron las elecciones municipales y llegué a la Alcaldía de la ciudad de Madrid. Sé que parece una cosa menor, pero quiero ser siempre muy sincera con mi currículum. Sé que por ahí circula uno en el que he terminado esos estudios, pero no lo he hecho y quiero que quede claro. Eso de atribuirse títulos que uno no tiene no se puede hacer». La periodista le recuerda que experiencias previas de políticos desaconsejan hinchar sus méritos académicos, a lo que Maestre indica: «No hay que hacerlo por ser sincera. No pude terminar ese posgrado y en ningún sitio digo que lo he terminado».

Rita Maestre y José Luis Martínez-Almeida.

Maestre, ajena a la polémica por su máster fake que figuró en su web durante 36 meses, asegura que es la alternativa a Almeida. El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha afirmado este lunes que en la formación están «muy confiados» porque todas las encuestas coinciden en que «la alternativa a José Luis Martínez-Almeida es Rita Maestre».

Aunque todos estos sondeos sitúan a Almeida como alcalde en un segundo mandato tras los comicios del 28 de mayo, Más Madrid celebra que están por delante del PSOE. «Hay muchas encuestas esta mañana, pero todas coinciden en que el bloque de la izquierda y la alternativa fundamental a Almeida es Más Madrid y se llama Rita Maestre. Estamos muy confiados en lo que estamos haciendo en esta recta final de la campaña, con la sensación que nos transmite la gente en los mítines, con lo que vivimos en la Plaza Mayor este sábado y con los datos que ofrecen las encuestas», ha afirmado Rubiño tras presentar el programa de salud mental.