Ortega Smith ofrece a Almeida un pacto de coalición pero el alcalde aspira a «gobernar en solitario»

Almeida ha replicado que él no se plantea un gobierno de coalición tras las elecciones municipales. Su proyecto, ha insistido una vez más, es «gobernar en solitario» arropado por una «amplia mayoría de madrileños». Aspira a «gobernar en solitario con un gobierno sólido, fuerte, estable, respaldado por una amplia mayoría», ha comentado para, a renglón seguido, descartar hacer «cábalas sobre un gobierno de coalición o no».

Se opone a hablar «de lo que ha dicho o no ha dicho Ortega Smith», si bien ha garantizado que no ha hablado de un «gobierno de coalición», pues ese «no era el objeto de la reunión». «No voy a comentar lo que ha dicho Ortega Smith, pero en ningún momento he hablado de eso. Es lo que yo puedo decir respecto de mi intervención en esa reunión», ha subrayado.

Urbanismo

Sobre la negociación por las normas urbanísticas, Almeida ha indicado que existe «margen de negociación» para estudiar las propuestas planteadas por Vox. «Vamos a estudiar que se puedan hacer cambios en la norma planteada. En el ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal poco podemos hacer, le corresponde al Gobierno de la Nación», ha agregado para aclarar que «no se va a volver al punto de partida». «No hemos hecho toda esta tramitación para poder volver al punto de partida y tramitarlo desde el punto de vista inicial. Si depende del Gobierno municipal, habrá acuerdo».