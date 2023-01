Almeida: «Los madrileños han perdido 120 millones de rebaja fiscal por el veto de Vox a los Presupuestos»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se muestra muy crítico con la negativa de Vox de negociar los Presupuestos. Un bloqueo que, junto al rechazo de los grupos de la izquierda, ha impedido que las cuentas madrileñas de 2023 salgan adelante. En esta entrevista con OKDIARIO, el también candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid destaca que los Presupuestos incluían un importante paquete de rebajas fiscales, que tratará de implementar en la próxima legislatura. Recuerda además que los madrileños se han ahorrado 500 millones de euros con su política de impuestos bajos.

PREGUNTA.- ¿Qué va a pasar con los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid? Siguen prorrogados, entonces no habrá otros nuevos hasta 2024.

RESPUESTA.- Pues es muy complicado. Pero, insisto, la cuestión no es que no hayamos llegado a un acuerdo con Vox, es que Javier Ortega se ha negado a negociar con este equipo de Gobierno.

P.- Y ese veto de Vox al PP, ¿qué consecuencias prácticas tiene?

R.- En primer lugar, que los madrileños han perdido 120 millones de euros de rebaja fiscal. En un escenario impositivo por parte del Gobierno de la Nación, que recauda 30.000 millones más por la inflación, este Ayuntamiento estaba dispuesto a devolver 120 millones a los ciudadanos por la rebaja al tipo mínimo legal del Impuesto de Bienes Inmuebles. Es una rebaja histórica. 120 millones de euros menos en impuestos que no se ahorran los madrileños simplemente porque Javier Ortega se ha negado a sentarse a negociar con este equipo de Gobierno. Por eso digo que yo no tengo nada contra Vox, pero, vista la experiencia en esta ciudad en los últimos cuatro años, aspiro a gobernar en solitario. Porque pretendo tener un Gobierno fuerte, sólido, estable y con un proyecto identificable en tiempos difíciles, en los que tenemos que preservar el modelo de Madrid. No hay modelo político que más ofenda a Pedro Sánchez, ni que le genere más resentimiento, que el de la ciudad y la Comunidad de Madrid. Y debemos aprender una lección, que hemos visto en Barcelona: el prestigio, el modelo, tarda décadas en construirse y sólo años en perderse. Un cambio de Gobierno sería nefasto para esta ciudad y para el modelo político que hemos propulsado, que es la verdadera alternativa a Pedro Sánchez.

P.- ¿No tiene algún atajo legal para poder implementar esa rebaja de 120 millones?

R.- No, no es posible sin Presupuestos. Yo les digo a los ciudadanos que esto es fácil de arreglar, aunque con un año de retraso, y es en las elecciones del 28 de mayo. Vamos a seguir planteando una rebaja fiscal, como hemos aplicado en los últimos tres años y medio, que ha permitido a los madrileños ahorrar 500 millones en impuestos.

P.- ¿Qué impuestos va a bajar?

R.- Aspiramos a rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles al tipo mínimo legal. Estamos trabajando en todo el esquema tributario y estudiando incentivos fiscales en el ámbito de la Plusvalía y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Son los principales impuestos del Ayuntamiento y sobre los que podemos operar.