Almeida: «Las mujeres españolas nunca han estado tan desprotegidas como con Irene Montero»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comenta distintos asuntos de la actualidad política nacional en esta entrevista con OKDIARIO. Entre ellos, las consecuencias de la polémica Ley de Garantía de la Libertad Sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad. «Desde el punto de vista jurídico es un disparate. Pero el responsable final de este despropósito se llama Pedro Sánchez», afirma rotundo.

PREGUNTA.- ¿Qué le parece la rebaja de penas y la excarcelación de delincuentes sexuales por la ley del sólo sí es sí?

RESPUESTA.- Ya sabe que soy fiel lector de OKDIARIO, y de lo primero que me informo es del número de agresores sexuales que gracias a Irene Montero están en la calle. Pero me parece que focalizamos mucho en Montero y nos olvidamos de Pedro Sánchez. Nunca las mujeres españolas han estado tan desprotegidas como con ella y este Ministerio de Igualdad. Y nunca se ha generado tal desprotección de la libertad sexual como con la ley del sólo sí es sí. Desgraciadamente, hay un repunte de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y no sabemos cuál es su utilidad. Pero no nos olvidemos de Pedro Sánchez. Sánchez es el presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros que aprueba ese proyecto de ley, quien obvia todas las advertencias y quien vota en el Congreso de los Diputados a favor de la ley. Desde el punto de vista jurídico es un disparate. Pero el responsable final de todo este despropósito se llama Pedro Sánchez.

P.- Si una ley entra en vigor y tiene el efecto contrario al deseado, ¿usted qué haría?

R.- Corregir esa ley inmediatamente. Pero es que han ido cambiando de versión. Primero decían que no iba a producir estos efectos. Después, que son las «togas fachas»; más tarde, que esto se corregiría con la Fiscalía y una interpretación de la Justicia. Y, como los jueces han seguido aplicándola exactamente igual, como no puede ser de otra manera, la cuarta versión es que se harían «ajustes técnicos», que han descartado. Lo que pasa es que es un Gobierno que legisla de manera improvisada, sectaria y sin tener en cuenta criterios jurídicos que son mínimamente reconocibles. Principio de retroactividad, no hay vuelta de hoja. ¿Por qué no rectifican? Porque jamás reconocen un error. Entienden que eso es una muestra de debilidad. Y en esa soberbia, las mujeres llevan la penitencia de estar más desprotegidas.