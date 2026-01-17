Ni la Puerta del Sol ni la de Alcalá: éste es el monumento de Madrid que fue el centro del país durante mucho tiempo

Normalmente, el centro de España se sitúa en la Puerta del Sol de Madrid, donde se encuentra el «Kilómetro 0». Sin embargo, el verdadero corazón del país no está aquí, sino a más de 10 kilómetros al sur de la capital. Se trata del Santuario del Cerro de los Ángeles, en Getafe. Alfonso VI construyó allí una ermita, y Alfonso XIII consolidó la tradición en 1919 con el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús.

Además del monumento central, alberga la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, una talla del siglo XVII, el Convento de las Carmelitas Descalzas y el Seminario Diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles. La colina se alza 666 metros sobre el nivel del mar, y en los últimos años se ha convertido en el destino ideal para disfrutar de la historia, la naturaleza y la espiritualidad. Si bien es cierto que algunos estudios ubican el verdadero centro de España más al sur, el simbolismo del Cerro de los Ángeles continúa intacto.

Santuario del Cerro de los Ángeles

El monumento primitivo fue obra del arquitecto Carlos Maura Nadal y del escultor Aniceto Marinas y García. El 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII inauguró el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, Centro geográfico de España. «Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de sus hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las letras y en nuestras leyes e instituciones». El monumento al Corazón de Jesús fue destruido el 7 de agosto de 1936. La imagen actual es una réplica del primer monumentos y es obra del mismo escultor, Aniceto Marinas.

El recinto abre todos los días de 7:00 a 21:30 horas. Para llegar desde Madrid, se puede tomar la línea C3 de Cercanías hasta El Casar y desde allí el autobús 447, que deja a los visitantes al pie del cerro. El ascenso se realiza caminando hasta la gran explanada del monumento principal.

Convento de las Madres Carmelitas

El 19 de mayo de 1924, Santa Maravillas de Jesús salió junto a otras tres monjas desde el Carmelo del Sagrado Corazón de Jesús y de San José, donde había ingresado el 12 de octubre de 1919, rumbo a otro cerro: Las Casillas, el punto más alto de San Lorenzo de El Escorial. Allí nacía la idea de fundar el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Hoy, en el noviciado de San Lorenzo de El Escorial, dentro de la clausura, se conserva intacta la celda de la madre Maravillas, y una ventana enrejada recuerda que fue allí donde recibió la inspiración de esta fundación.

El Carmelo de San Lorenzo de El Escorial, inaugurado en la fiesta de Santiago de 1910, provenía del Carmelo de San José de Salamanca, fundado por Santa Teresa de Jesús en 1570. Así, el Carmelo del Cerro, al ser filial del de San Lorenzo, se convierte en nieto del de Salamanca. La labor de la madre Maravillas conectó estas fundaciones históricas con muchas otras que ella misma impulsó, creando una red espiritual que se extendía de Madrid al mundo y al cielo.

El entonces obispo de Madrid fue quien aprobó oficialmente la erección del Carmelo del Cerro y nombró a Maravillas de Jesús como primera priora. La Santa Sede también bendijo la iniciativa: el Papa Pío XI, a través de la Secretaría de Estado, escribió el 22 de abril de 1924:

«Su Santidad, altamente complacido de la bella iniciativa, ha concedido de todo corazón la implorada facultad y se ha dignado bendecir a Mons. Eijo, Obispo de Madrid, y a todos aquellos que prestaran su actividad en la realización de la proyectada obra».

Seminario Diocesano Nuestra Señora de los Apóstoles

Cuando se creó la nueva diócesis de Getafe en octubre de 1991, los seminaristas que pertenecían a ella continuaron su formación en el Seminario Conciliar de Madrid. Durante ese tiempo, Mons. Al comenzar el curso académico 1992-1993, tras una búsqueda complicada de espacio adecuado, Don Francisco José decidió abrir una comunidad de seminaristas en su propia residencia episcopal, un antiguo colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia que había quedado deshabitado y que amablemente le ofrecieron para este fin, dado que la diócesis aún no disponía de instalaciones propias.

Así, la comunidad comenzó su andadura en Cubas de la Sagra, localidad de la Comunidad de Madrid junto a la provincia de Toledo, albergando a 11 seminaristas bajo la tutela de D. Rafael Zornoza Boy, entonces secretario del obispo. A pesar de la distancia, los jóvenes continuaban cursando sus estudios en Madrid, desplazándose cada mañana a la Facultad de Teología en transporte público.

Tras dos años en Cubas de la Sagra, el incipiente Seminario Diocesano de Getafe se trasladó finalmente al Cerro de los Ángeles, acompañando a su obispo, quien también trasladó allí su residencia. Desde entonces, el seminario encontró su hogar definitivo, integrándose plenamente en la vida espiritual y pastoral del santuario.