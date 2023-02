La n° 2 de Carmena miente: Anticorrupción no investiga a Almeida y sus ediles por contratos de la A5

La concejal Marta Higueras, ex teniente de alcalde de Manuela Carmena, ha asegurado que «el alcalde, dos ediles del equipo de gobierno y otras personas están siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita». Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ni investiga ni imputa a ningún miembro del Gobierno municipal. La edil del Grupo Mixto denunció un contrato para diseñar el proyecto de soterramiento de la autovía A5 con una empresa en la que el hermano del edil Borja Carabante (PP) es empleado. Precisamente, Higueras se enteró de esta vinculación porque el edil de Almeida cumplió escrupulosamente la ley y se apartó del expediente.

Higueras, que lleva meses buscando apresuradamente acomodo en las listas electorales, se dedica a denunciar cualquier información que aparece en prensa que le parece susceptible de escándalo. Tras registrar la denuncia por el contrato de la A5, este miércoles convocó a la prensa de urgencia para presumir de impulsar varias supuestas imputaciones judiciales en el equipo de Almeida.

En un mensaje a los medios de comunicación quiso hinchar el caso al decir que Almeida y dos concejales están siendo «investigados». Es su forma de acaparar la atención de los medios y que algún partido acepte su entrada en las listas, pues Higueras rompió de forma brusca con Rita Maestre y parece imposible que vuelva a Más Madrid. La edil ha optado por un perfil propio e independiente y hace guiños constantes a PSOE y Podemos como fuerzas «progresistas» aunque Reyes Maroto y Roberto Sotomayor no esperan grandes resultados y en sus partidos ya se viven luchas intestinas por los puestos de salida en las listas. Higueras incluso ha tentado al partido residual Por Un Mundo Más Justo.

«Precisiones»

En ese texto remitido a los periodistas, el equipo de Higueras adjuntó «un par de notas para precisar conceptos», con la intención de orientar la línea a los informadores para perjudicar a Almeida. «La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha incoado en fecha 17 de febrero Diligencias de Investigación, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la denuncia presentada por Marta Higueras», fue la primera «precisión».

En segundo lugar, se permitieron recomendar cuál es «la expresión correcta» para referirse a la situación procesal del primer edil. «Lo correcto es que el alcalde, dos ediles del equipo de gobierno y otras personas ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS (sic) por los PRESUNTOS delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita». Incluía en mayúsculas esas expresiones para tratar de manchar la imagen pública de Almeida.

Bulo

Sin embargo, es falso que el Ministerio Público esté «investigando» a ninguna persona del equipo de Gobierno. Como es habitual, tras recibir cualquier denuncia en la que sus autores no adjuntan la documentación completa, la Fiscalía ha incoado diligencias simplemente para pedir que se «remita copia íntegra de los dos expedientes referidos», tal como recoge el documento judicial consultado por OKDIARIO. Varios medios publicaron que Almeida ha pasado a tener la condición de investigado, pero posteriormente tuvieron que rectificar.

Este trámite es «el ordinario», a ojos de Cibeles, y aclaran que «por supuesto» el Ayuntamiento remitirá el expediente «de manera inmediata». «Si Higueras tuviera datos sobre alguna irregularidad, hubiera puesto una denuncia en un juzgado, o hubiera aportado algún tipo de documentación. No lo ha hecho. Marta Higueras tiene fines electoralistas», contextualizan. La edil de Carmena ha optado por acudir a la Fiscalía, sembrar la sombra de la duda y que el Ministerio Público, si lo considera necesario, investigue por su cuenta para, a la postre, traslade una querella a la Justicia.

Borja Carabante y José Luis Martínez-Almeida. (Foto. Madrid)

«Estamos seguros de que esta denuncia será archivada, al igual que ocurrió con la que interpuso por la colocación de banderas en la fachada del Ayuntamiento», zanjan. Higueras denunció a Almeida por no colocar la bandera arcoris con motivo del Día del Orgullo. Una denuncia que no tuvo recorrido judicial alguno. También ha dejado caer que piensa denunciar los contratos de limpieza. Almeida criticó tajante en el último pleno todos esos intentos de judicializar su labor municipal: «A todos aquellos que acusen sin pruebas, nos vemos en los tribunales. No vamos a pasar ni una». Precisamente, era habitual que Manuela Carmena denunciase el uso partidista de la Justicia, considerando «lamentable» hacer oposición en los tribunales. Una táctica que ahora practica su mano derecha.