La diputada de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Mujer, Loreto Arenillas, ha criticado que la medicina en España es, a su juicio, «androcéntrica», es decir, que tiene un «punto de vista masculino» porque, entre otras cosas, estudia más la próstata que el ciclo menstrual.

En uno de sus ya habituales vídeos en redes sociales explicando algún tema relacionado con las mujeres, donde la menstruación siempre cuenta con un espacio predominante, Arenillas ha señalado por qué considera que la medicina actual tiene tintes machistas.

Así, ha destacado que «la medicina androcéntrica es que no existan apenas estudios de cómo afecta la vacuna covid al ciclo menstrual, es que en los manuales de anatomía sólo se estudie el cuerpo del hombre a no ser que se quieran estudiar los órganos reproductores femeninos, es que las mujeres seamos diagnosticadas más tarde que los hombres en al menos 700 enfermedades, es que se estudie a fondo la próstata pero no se estudie apenas el ciclo menstrual, es que los síntomas de un infarto femenino sean aún, a día de hoy, grandes desconocidos, es que cuando las mujeres tenemos dolores, la misma intensidad de dolor que los hombres, a nosotras se nos recetan analgésicos y a ellos se investigan las causas, es que las mujeres tomemos 5 veces más sedantes y antidepresivos que los hombres, es que ser mujer sea un factor de riesgo extra para cualquier enfermedad».

Tras toda esta retahíla, Arenillas proclama la necesidad de introducir en la medicina la «perspectiva feminista». La diputada del partido encabezado por Mónica García acompaña este vídeo de un mensaje en el que asegura que «señalar desde dónde se ha construido tradicionalmente el conocimiento es importante para poder conocer qué miradas se dejan fuera.»

Y agrega que «en el caso de la medicina nos encontramos varios desajustes que están ligados a que tradicionalmente han podido ser sólo los hombres los que la ejercían» antes de concluir que «aunque hemos avanzado mucho», queda «un gran camino para estar en igualdad y como siempre, el primer paso es mostrarlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Loreto Arenillas (@loretoarego)

Loreto Arenillas se ha convertido esta legislatura en la abanderada de Más Madrid de las causas «feministas» que ha defendido con actuaciones como la de blandir una compresa en la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid, mostrar, desde ese mismo espacio, la foto de un pene en su teléfono móvil o llevar a la Comisión de Mujer a dos prostitutas para que expusieran su situación en aras de la regularización de su actividad.

Aunque el feminismo se encuentra dividido entre el abolicionismo y la regulación de la prostitución, Más Madrid se posiciona claramente en el último grupo y aboga porque la Comunidad de Madrid lidere un pacto internacional sobre el trabajo sexual y una mesa de trabajo donde participen las propias «trabajadoras sexuales».