Manifestación de tractoristas en Madrid: cuándo es, horario, recorrido y todo lo que se sabe

Las protestas del campo llevaban días apuntando a un súper jueves que iba a llenar Madrid de tractores, pero el temporal por la borrasca Kristin acabó dando un vuelco inesperado al calendario. La capital amaneció con nieve y previsiones adversas que han obligado a aplazar hasta nuevo aviso la concentración prevista en la Puerta del Sol. No era una movilización menor ya que más de 20 provincias se habían coordinado para salir a la calle el mismo día, con marchas y cortes que iban a recorrer buena parte del país. Ese cambio de guión deja ahora todas las miradas puestas en la gran tractorada del 11 de febrero en Madrid, que no sólo se mantiene, sino que gana protagonismo como cierre simbólico de semanas de protestas.

El sector agrario vive un momento de tensión que no se explica sólo por el clima político. En los últimos meses se han encadenado decisiones europeas, anuncios de recortes en la futura PAC y debates sobre el acuerdo con Mercosur que han encendido un malestar que no es nuevo. Muchos agricultores recuerdan todavía lo ocurrido en febrero de 2024, cuando decenas de tractores se quedaron a las puertas de Madrid y la entrada fue tan complicada que provocó un choque entre la organización y la Delegación del Gobierno. Aquel episodio se ha convertido en un referente, casi un símbolo, de lo que el sector interpreta como falta de apoyo institucional.

Por eso, la convocatoria del 11 de febrero no ha perdido fuerza pese a la suspensión de la protesta prevista para este jueves. De hecho, se presenta como la movilización que va a concentrar el cansancio acumulado del campo, las dudas sobre el futuro de las ayudas europeas y la sensación de que la competencia exterior deja a los productores comunitarios en desigualdad de condiciones. Para Unión de Uniones, que lidera la convocatoria, la fecha del 11 será la imagen más visible de esa reivindicación.

Qué día es la protesta de tractores en Madrid

La cita está fijada para el 11 de febrero de 2026, un día que se está convirtiendo en referente dentro del calendario agrario. La organización confía en reunir a unos 8.000 agricultores y en movilizar alrededor de 1.500 tractores procedentes de distintos puntos del país. La jornada será, según sus palabras, el cierre de las movilizaciones iniciadas en diciembre en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y otras regiones donde el sector lleva semanas saliendo a la carretera.

La elección de la fecha no es casual: la organización considera que es un momento clave dentro de las negociaciones europeas. Además, después de la suspensión obligada por la meteorología, la convocatoria cobra más importancia como expresión unitaria del malestar del campo.

Horario

Aunque el horario exacto se confirmará en los días previos, la protesta está programada para la mañana del 11 de febrero. Los agricultores esperan entrar a Madrid en columnas organizadas desde primeras horas del día, con un despliegue progresivo que permita evitar bloqueos como los que se vivieron en otras ocasiones.

La experiencia de 2024, cuando la entrada de tractores se vio limitada por la Delegación del Gobierno, sigue muy presente. De hecho, Luis Cortés ha recalcado que «ningún tractor recorrerá 400 kilómetros para quedarse a las puertas de Madrid», una referencia directa a lo ocurrido aquel año. La intención es evitar improvisaciones y garantizar que quienes acudan puedan llegar a la zona de concentración.

Por qué se movilizan

Los motivos son claros y se repiten en todas las provincias donde ha habido protestas estos meses:

Posibles recortes en la nueva Política Agraria Común (PAC), que podrían reducir el apoyo económico a miles de explotaciones familiares.

que podrían reducir el apoyo económico a miles de explotaciones familiares. Rechazo al acuerdo comercial UE–Mercosur , a pesar de que el Parlamento Europeo haya decidido paralizarlo y remitirlo al TJUE para revisión.

, a pesar de que el Parlamento Europeo haya decidido paralizarlo y remitirlo al TJUE para revisión. Competencia desigual con productos importados de países con normativas más laxas en materia de calidad, trazabilidad o sanidad animal.

en materia de calidad, trazabilidad o sanidad animal. Críticas a la falta de protección institucional. La organización denuncia que «los políticos tienen un discurso aquí y otro en Bruselas».

La organización denuncia que «los políticos tienen un discurso aquí y otro en Bruselas». Preocupación por la sanidad animal, que consideran otro frente que erosiona la rentabilidad del sector.

Recorrido

Según lo anunciado, la concentración se celebrará frente a la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid.

Sin embargo, los accesos y el recorrido final de los tractores aún están en negociación con la Delegación del Gobierno. Parece que el recorrido ya estaría acordado a grandes rasgos, pero falta definir la gestión de la entrada de vehículos agrícolas, que suele ser la parte más compleja. Como referencia, en 2024 se organizaron columnas desde varios accesos principales y se establecieron puntos de control para regular el paso. No significa que vaya a ser igual, pero ayuda a entender cómo podría estructurarse el dispositivo de movilidad.

Calles cortadas

La lista de cortes se publicará oficialmente en los días previos, pero ya se pueden anticipar varias cosas:

Habrá restricciones en el entorno de la sede de la Comisión Europea , punto central de la protesta.

, punto central de la protesta. Los accesos por los que entren los tractores sufrirán retenciones y desvíos.

sufrirán retenciones y desvíos. Es probable que, como ocurrió en 2024, haya cortes parciales en vías principales, aunque no se puede afirmar hasta recibir confirmación oficial.

De todos modos, es de esperar que Policía Municipal y Guardia Civil preparen un dispositivo especial para evitar colapsos.