El Ayuntamiento de Madrid ya ha desarticulado 422 chabolas, muchas de ellas ligadas al narcotráfico, en lo que va de mandato. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs), con la colaboración del área de Urbanismo y la Policía Municipal, ha reforzado la lucha contra estos asentamientos ilegales después de la etapa de Manuela Carmena en la que se hacía vista gorda a este fenómeno.

Así lo explica a OKDIARIO Mariano Fuentes, concejal delegado del área de Desarrollo Urbano de la capital. «Desde nuestra llegada al Gobierno estamos actuando sin descanso contra la okupación. Un ejemplo: sólo en este mes de enero hemos desmantelado un narcopoblado en Villaverde y demolido una casa en el Paseo de Extremadura, que estaba en un espacio destinado a zona verde y presentaba un alto riesgo de okupación», expresa.

La idea que quiere lanzar el Consistorio es clara. «Lanzamos desde el primer día el mensaje que Madrid no es ciudad para okupas. No vamos a permitir la okupación ni el daño que genera a la sociedad en su conjunto», traslada este edil miembro de la Junta de Gobierno municipal. «Lo que estamos haciendo es eliminar estos asentamientos chabolistas, en muchos de los cuales se comenten actos ilícitos, y evitar que se vuelvan a poner en ese lugar», añade.

Pero esta labor no queda ahí, para evitar una nueva okupación el Ayuntamiento ha desplegado un nuevo plan. «Además de la erradicación de los narcopoblados y del desalojo de aquellos espacios municipales que durante toda la legislatura pasada estuvieron okupados y nosotros hemos recuperado para toda la ciudadanía, desde el área de Desarrollo Urbano hemos sacado también un contrato de vigilancia específica para evitar la okupación en inmuebles del Ayuntamiento, que hasta ahora no existía», explica Fuentes. Así, por ejemplo, se ha puesto vigilancia en una casa protegida de la calle Peironcely, para que no se metan okupas, o en la antigua fábrica de Clesa, entre otros muchos.

Estas medidas en contra de la okupación de solares para levantar chabolas se suma a la puesta en marcha hace un año de la Oficina Antiokupación, un sistema nuevo que sirve para asesorar a los ciudadanos que estén sufriendo este problema a través del teléfono 010.

Interior de una de las construcciones desalojadas por el Ayuntamiento.

Según arrojan los datos oficiales que maneja el Consistorio capitalino, en los meses entre junio y diciembre de 2019, que corresponden ya a la actual legislatura, se demolieron 70 construcciones en asentamientos ilegales.

En 2020 esta cifra ascendió hasta los 101. La mayor parte en Villa de Vallecas donde se tumbaron 72 construcciones en la zona de la Cañada Real. También se actuó en zonas como Arganzuela (una intervención), Tetuán (dos), Moratalaz (8), Puente de Vallecas (dos), Hortaleza (ocho), San Blas – Canillejas (dos) y Barajas (seis).

Posteriormente, en el año 2021, también subió el número de narcopoblados desarticulados. Se eliminaron 251 chabolas dedicadas fundamentalmente al trapicheo de drogas. En Chamartín (73 puntos), Ciudad Lineal (uno), Moratalaz (22), Puente de Vallecas (2), Villa de Vallecas (39, de los cuales 28 en la Cañada Real), Hortaleza (6), Villaverde (85), Tetuán (18), Carabanchel (tres) y Fuencarral El Pardo (dos)

Además de estas actuaciones, el Ayuntamiento también ha recuperado grandes solares e inmuebles que estaban okupados. Es el caso de, como desveló OKDIARIO, como La Yaya, La Dragona, La Ingobernable, el solar Antonio Grilo. También está en vías de recuperar el Palacio de la Infanta Carlota, entre otros.