Llegó para desbancar a Carrefour y ahora está arrasando: llega a Madrid una nueva tienda del rey de las gangas

Action ha sumado otra tienda en Madrid y lo ha hecho en Villa de Vallecas, un distrito donde todavía no tenía presencia. Con esta apertura ya son 12 los locales que la cadena tiene repartidos por la Comunidad y 93 en toda España, una cifra que ha ido creciendo casi mes a mes. La compañía lleva tiempo ganando terreno en municipios como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares o Fuenlabrada, así que el paso a este barrio de la capital era algo que se esperaba desde hace tiempo.

Esta firma de descuentos, conocida por vender de todo un poco a precios muy bajos, repite la fórmula que le ha funcionado en todas sus aperturas: mucho producto, rotación continua y la sensación de que siempre aparece algo nuevo. En este establecimiento se pueden encontrar unas 6.000 referencias repartidas en 14 categorías distintas. De este modo, tenemos productos para el hogar, bricolaje, jardinería, manualidades, juguetes, es decir, un poco de todo. Y gran parte del catálogo no pasa de los dos euros, que es uno de los motivos por los que la marca ha calado tanto. La tienda ya está operativa, con horario entre las nueve de la mañana y las diez de la noche, pero de esta nueva apertura te ofrecemos a continuación, más detalles.

Dónde está la nueva tienda de Action en Madrid

El local está en la avenida de Mayorazgo, 8, en plena zona de Villa de Vallecas. Son algo más de 900 metros cuadrados diseñados como el resto de sus tiendas: iluminación LED, pasillos amplios, estanterías bajas y una distribución que invita a recorrerla sin demasiadas complicaciones. No es un formato nuevo para la cadena, pero sí una de las razones por las que a mucha gente le resulta cómoda.

El horario también es el habitual: abre de lunes a domingo, de 09.00 a 22.00 horas. Es una franja muy amplia que facilita que cualquiera pueda acercarse sin preocuparse demasiado de la hora.

Qué ofrece Action: 6.000 productos, 14 categorías y precios imbatibles

Si algo distingue a Action frente a cualquier competidor es su catálogo. La compañía reúne alrededor de 6.000 productos de 14 categorías que van desde juguetes, manualidades o artículos de papelería hasta productos para el hogar, jardinería, bricolaje e incluso alimentación básica. Pero lo que realmente llama la atención es que dos tercios de esos artículos cuestan menos de dos euros.

A esta selección fija se suman 150 novedades cada semana, un ritmo que pocas empresas del sector pueden igualar. Esto hace que cada visita sea diferente y que el consumidor repita, no tanto por necesidad, sino por curiosidad. Esa mezcla de precio bajo, alta rotación y variedad sorprendente explica por qué la cadena se ha ganado la fama de rey de las gangas.

Una expansión imparable en España y en toda Europa

Aunque en España está creciendo a un ritmo notable, Action es ya una de las cadenas más fuertes del continente. Está presente en Países Bajos, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Polonia, República Checa, Austria, Italia, España, Eslovaquia, Portugal y Suiza. Y para sostener esa red de tiendas, distribuye mercancía varias veces por semana desde centros ubicados en siete países.

En el caso español, uno de los puntos clave es el centro logístico de Illescas, que ha sido reconocido con la calificación BREEAM Sobresaliente, la más alta en criterios de sostenibilidad. La compañía insiste en que su crecimiento debe ser compatible con la eficiencia energética, y por eso muchos de sus centros incluyen instalaciones de paneles solares e infraestructuras diseñadas para reducir el impacto ambiental. Incluso sus camiones de dos pisos han sido concebidos para transportar un 60% más por viaje, lo que reduce desplazamientos y emisiones.

Por qué Action sigue creciendo y qué la diferencia

Más allá de los precios, Action ha construido un modelo de compra muy particular. No busca competir con los supermercados tradicionales en alimentación ni con grandes cadenas de electrónica. Su apuesta se centra en artículos prácticos y de uso cotidiano, aquellos que se compran sin darle demasiadas vueltas pero que, sumados, pueden marcar una diferencia en el gasto mensual.

El enfoque es claro: productos útiles, bien presentados, a precios que resultan casi inesperados. A esto se suma un ambiente de tienda cuidado, con personal amable y espacios cómodos, algo que no siempre se relaciona con el concepto de low cost. Al final, la experiencia de compra es parte del atractivo y una de las razones por las que cada apertura genera tanta expectación.

El desembarco en Villa de Vallecas confirma la intención de la marca de seguir ampliando su presencia en la Comunidad de Madrid. Con 12 tiendas solo en esta región y casi un centenar en toda España, Action se ha convertido en un fenómeno que crece al margen de las tendencias. Mientras otros gigantes del sector ajustan precios, reorganizan líneas o prueban nuevas estrategias, la cadena continúa reforzando una idea muy simple: ofrecer lo básico a un precio que cualquier bolsillo pueda asumir.